Sem kormányülésen, sem a Fidesz elnökségi ülésén nem hallotta még Tarlós István főpolgármester, hogy az ellenzéki vezetésű városoktól elvesznek fejlesztési pénzeket, ennek ellenére "lehet, hogy vannak olyan idióta fideszesek", akik ezt állítják – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban. Megkérdeztük, mi jöhet, ha Karácsony nyer, illetve hogy a fideszes polgármesterekért vajon tűzbe tenné-e a kezét. Ez az interjúnak csak egy része, a teljes beszélgetést a HVG360-on olvashatják 10.30-tól. Tarlós: Nyilvánvaló, Karácsony majd fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort 2019. október. 10. 06:30

Bródy János dallal szólt hozzá a Borkai-ügyhöz 2019. október. 09. 15:51
"Gyere édes, jöjj és korrumpálj, és a csókodért mondd meg, mi jár." Véghajrá a csatatereken: feléledt a győri ellenzék, Tarlósnak is bele kell húznia 2019. október. 11. 06:30
Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány, amelyet a már megszokott kamujelöltek és migránsokkal riogatás mellett szexvideók, bolti lopásról, parkolóőr megharapásáról szóló hírek is tarkítottak. Vasárnap eldől, ez mire lesz elég a két oldalnak. Marco Rossi: Nem változtatunk a stílusunkon és a futballról alkotott elképzelésünkön 2019. október. 09. 12:04
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata csütörtökön, a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőn sem kíván változtatni az eddigi stílusán, és igyekszik a saját játékát játszani. elleni...","id":"20191009_Marco_Rossi_Nem_valtoztatunk_a_stilusunkon_es_a_futballrol_alkotott_elkepzelesunkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29da1de2-3aca-45fb-be8f-7ac517d62da2","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Marco_Rossi_Nem_valtoztatunk_a_stilusunkon_es_a_futballrol_alkotott_elkepzelesunkon","timestamp":"2019. október. 09. 12:04","title":"Marco Rossi: Nem változtatunk a stílusunkon és a futballról alkotott elképzelésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott Persze, hogy Fidesz-közeli vállalkozók kaszálnak a gyerekeket célzó Kajla-programon 2019. október. 09. 14:50
A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs szakember, aki a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla egyik működtetője. Kajla-programon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel még \"az újságírók munkáját is segíteni fogják\".","shortLead":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, Összeállt Oroszország és Észak-Korea – együtt küzdenek az álhírek ellen 2019. október. 09. 14:08
Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel még "az újságírók munkáját is segíteni fogják". Petr Cech hokikapusként folytatja a pályafutását 2019. október. 10. 12:01
A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött. Ez a macska a gödöllői tűzoltóknak és mentőknek köszönheti az életét – fotók 2019. október. 10. 13:49
Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.