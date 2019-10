Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger térségében, fenyegetést jelentve a régió élelmiszer- és vízkészleteire – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger térségében, fenyegetést jelentve a régió...","id":"20191014_homerseklet_emelkedes_foldkozi_tenger_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dc9eb4-db9e-4de7-b375-a894a82f434c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_homerseklet_emelkedes_foldkozi_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. október. 14. 10:33","title":"Kongatják a vészharangot a tudósok, nagyon gyorsan melegszik a Földközi-tenger térsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e203d39-edca-474e-9a15-59499725fb20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e203d39-edca-474e-9a15-59499725fb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2019. október. 15. 07:30","title":"Mutasd a posztjaidat - kiderül, hogy depressziós vagy-e!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"75 százalékot kapott a rekorder.","shortLead":"75 százalékot kapott a rekorder.","id":"20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b9e9c0-8142-4442-a98f-5e8b519b5778","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","timestamp":"2019. október. 14. 05:34","title":"54 év után sokadszor is újraválasztották a veresegyházi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánnak hálálkodik Erdogan, összecsapások a barcelonai reptérnél, és tízezrek szorulhatnak ki a felsőoktatásból. Ez a hvg360 reggeli animációs hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbánnak hálálkodik Erdogan, összecsapások a barcelonai reptérnél, és tízezrek szorulhatnak ki a felsőoktatásból...","id":"20191015_Radar360_A_nap_amikor_Borkai_kilep_a_Fideszbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08080a49-34dc-4c5f-b188-8d1b1b68a6f6","keywords":null,"link":"/360/20191015_Radar360_A_nap_amikor_Borkai_kilep_a_Fideszbol","timestamp":"2019. október. 15. 08:00","title":"Radar360: A nap, amikor Borkai kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy várható volt, megkezdődött a NER-médiában a Fideszre nem éppen kedvező választási eredmények megmagyarázása. Kósa Lajos azonban a Mokka kanapéján Tarlós István vereségét elemezgetve egy teljesen új húzással a fővárosban szavazó külföldieket okolta. Akik szerinte nem a nemzeti oldal támogatói, sőt, nem is beszélnek magyarul, így a közvélemény-kutatások elől is meglapultak.","shortLead":"Ahogy várható volt, megkezdődött a NER-médiában a Fideszre nem éppen kedvező választási eredmények megmagyarázása. Kósa...","id":"20191014_Kosa_Lajos_varatlanul_megfejtette_a_Fidesz_buktajanak_okat_a_Tv2n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a7fcb9-0fa3-4a46-b8c2-808c79c79e9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Kosa_Lajos_varatlanul_megfejtette_a_Fidesz_buktajanak_okat_a_Tv2n","timestamp":"2019. október. 14. 12:08","title":"Kósa Lajos váratlanul megfejtette a Fidesz fővárosi bukásának okát a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött...","id":"20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f13ba7-d4f2-4973-9355-5976a8b8f7de","keywords":null,"link":"/sport/20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Korhut bombagóljával nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","shortLead":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","id":"20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820ea297-37cd-4949-bb32-d9d8089ca32c","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 14. 13:41","title":"Baranyi Krisztina: Iratokat akarnak eltüntetni a ferencvárosi önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]