Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani

[{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet megérteni – állítja Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta és szerzőtársa új könyvükben. Olyan mentalitást közvetítenek, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet, az egymásra hangolódás, az empatikus hozzáállás és az elfogadás.","shortLead":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet...","id":"20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee074acf-d88a-446b-b1a2-0f47e01227e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","timestamp":"2019. október. 13. 20:15","title":"Ha az érzelmi egyensúly helyreáll, megszűnnek a tünetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is erről szól. ","shortLead":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is...","id":"20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a87c3b-23b8-4bfe-a3ce-99348c7382ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","timestamp":"2019. október. 14. 06:41","title":"Olcsó villanyautóként támadt fel a jó öreg Suzuki Wagon R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","shortLead":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","id":"20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9338436b-7d9b-46a7-a1f2-9e9e9bc2ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","timestamp":"2019. október. 14. 17:50","title":"Nem lett többsége Farkas Flóriánéknak az országos roma önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár a megállapodás, a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft.-nél már módosítják a munkaszerződéseket. ","shortLead":"Az év végén lejár a megállapodás, a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft.-nél már módosítják a munkaszerződéseket. ","id":"20191015_A_haromeves_bermegallapodas_utan_visszaallitjak_a_korabbi_bereket_egy_allami_cegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93161ff6-8847-456f-becd-95d857ff5a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_A_haromeves_bermegallapodas_utan_visszaallitjak_a_korabbi_bereket_egy_allami_cegnel","timestamp":"2019. október. 15. 12:02","title":"A hároméves bérmegállapodás után visszaállítják a korábbi béreket egy állami cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","shortLead":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","id":"20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f2ef7c-e1a6-445a-982d-a6ff94ebfabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","timestamp":"2019. október. 13. 21:57","title":"Botka László nyert Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony Gergelyék pedig működőképes stratégiára váltottak – sokféleképpen magyarázták jobboldali elemzők és politológusok a vasárnapi eredményeket a XXI. Század Intézet konferenciáján. Ha ez nem lett volna elég, Kósa Lajos szerint, ha nem változtatják meg a választási törvényt, most narancs színű lenne az ország. De a Fidesz pont így akarta, mert ez az igazi demokrácia. ","shortLead":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony...","id":"20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00abcad0-5b79-4a97-8893-48a2c5b171ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","timestamp":"2019. október. 14. 17:18","title":"„A pornó kinyitott egy ajtót” - megmagyarázta Budapest elvesztését a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256f8503-f12a-4709-a27a-6df4f0165ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony szerint történelmi győzelem született. ","shortLead":"Karácsony szerint történelmi győzelem született. ","id":"20191013_Karacsony_Lecket_adtunk_demokraciabol_mindenkinek_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=256f8503-f12a-4709-a27a-6df4f0165ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0607b960-8297-4b53-9889-4b27ef3413ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Lecket_adtunk_demokraciabol_mindenkinek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 13. 23:00","title":"Karácsony: \"Leckét adtunk demokráciából mindenkinek Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]