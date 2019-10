Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","shortLead":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42613909-9119-4d66-a5b7-9c8be9765a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Négy önkormányzatban is képviselője lesz a Kutyapártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zendülés volt a vád a függetlenségi népszavazás miatt. ","shortLead":"Zendülés volt a vád a függetlenségi népszavazás miatt. ","id":"20191014_katalan_fuggetlenseg_nepszavazas_vezetok_zendules_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f7448-2c32-4ac0-b4d7-9d6f3688004d","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_katalan_fuggetlenseg_nepszavazas_vezetok_zendules_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 14. 10:53","title":"Katalán vezetőket küldenek börtönbe Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója – mondta Váradiné Naszályi Márta, aki több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét. A hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogyan közösködik majd a kormányzati negyeddel, és tart-e attól, hogy már javában darálnak az iratmegsemmisítők. Az új, ellenzéki polgármester felszámolná a szegényebbek kiszorítását a Várból, amely szerinte nem lehet „elit kerület”.","shortLead":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki...","id":"20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4277d-fda0-4f63-998d-50a8dba19ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 15. 07:10","title":"\"Változás kell, nem Bayer Zsolt-rendelet\" – mi lesz most a Vár mutyiszagú bérlakásaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a5ae2-e8c0-4c01-a89e-f0ef4f90d709","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszafogottan vagy sehogy sem számolt be a kormánypárti nyomtatott sajtó az önkormányzati választás eredményeiről.","shortLead":"Visszafogottan vagy sehogy sem számolt be a kormánypárti nyomtatott sajtó az önkormányzati választás eredményeiről.","id":"20191014_kormanykozeli_sjato_valasztasi_eredmeny_lapzarta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=320a5ae2-e8c0-4c01-a89e-f0ef4f90d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842b431-4b4f-44d9-a802-5387f2362558","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_kormanykozeli_sjato_valasztasi_eredmeny_lapzarta","timestamp":"2019. október. 14. 10:16","title":"Csak két kormányközeli lap várta meg, mi lesz a választás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abb4e7e-57ae-4acc-b5b0-0394ffb1dea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek törtek ki egyes tiltakozói csoportok és a rendőrök között.","shortLead":"Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek...","id":"20191015_Tuzoltok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_a_parizsi_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abb4e7e-57ae-4acc-b5b0-0394ffb1dea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2713e6b-a5cb-429d-b0dc-79957646c036","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Tuzoltok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_a_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 15. 21:04","title":"Tűzoltók csaptak össze a rendőrökkel egy párizsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A királynő beszédével megkezdődött az új ülésszak a brit parlamentben. A fő cél továbbra is a Brexit megvalósítása, ám az azonban távolról sem II. Erzsébettől függ, hogyan és mikor történhet meg.","shortLead":"A királynő beszédével megkezdődött az új ülésszak a brit parlamentben. A fő cél továbbra is a Brexit megvalósítása, ám...","id":"20191014_brexit_brit_parlament_ii_erzsebet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4272a9-86e3-4ba9-99d5-7eb7f36a5b21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_brexit_brit_parlament_ii_erzsebet","timestamp":"2019. október. 14. 13:58","title":"Megszüntetné a Brexit után a szabad munkaerő-áramlást a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]