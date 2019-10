Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés oka a frissítés előtti változatban felfedezett sérülékenység, amelyre egy különösen problémás zsarolóvírus is ráharapott.","shortLead":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés...","id":"20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cda17-75e7-4757-a738-4aa8c3038d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","timestamp":"2019. október. 15. 11:03","title":"iPhone-osok, figyelem: sürgősen frissíteni kell az iTunes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és Törökországgal.","shortLead":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és...","id":"20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64aca86-b32f-43b8-93e1-bcadae846c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 13:55","title":"A magyar Eximbank 382 millió eurós hitelkeretet ad a Türk Tanács tagállamainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","shortLead":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","id":"20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8659bd1b-3708-4572-aa25-8b69b5098e9c","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 15. 18:05","title":"Mogyoróültetvényeket telepítene az agrárminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába ígéri a kerületi bérlakás-szerződések átvizsgálását az I. kerületi polgármester, semmi garancia arra, hogy a kormány nem gátolja ezt meg - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Hiába ígéri a kerületi bérlakás-szerződések átvizsgálását az I. kerületi polgármester, semmi garancia arra...","id":"20191016_tiborcz_ner_oligarcha_valasztas_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abc818c-a1a7-43ec-a624-0133c3ad7575","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_tiborcz_ner_oligarcha_valasztas_fovaros","timestamp":"2019. október. 16. 17:55","title":"NER-lovagok: lesz-e kormány-önkormányzatok meccs? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0e6d8d-a9bf-4d0f-80d0-8d6895f3ea2a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Legyártják a Szent Jobbot egykor körbehordozó „aranyvonatot” 300 millióért. Igaz, információnk szerint egymásnak dobálják a múzeumok, és várhatóan a katolikus egyház sem adja az ereklyének még a másolatát sem. ","shortLead":"Legyártják a Szent Jobbot egykor körbehordozó „aranyvonatot” 300 millióért. Igaz, információnk szerint egymásnak...","id":"20191016_Nem_kell_senkinek_az_aranyvonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee0e6d8d-a9bf-4d0f-80d0-8d6895f3ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a79e16-e057-4f9a-aa2f-bdad6a022395","keywords":null,"link":"/360/20191016_Nem_kell_senkinek_az_aranyvonat","timestamp":"2019. október. 16. 14:00","title":"Százmilliók mennek az aranyvonatra, ami a múzeumoknak se kell, és az egyház sem lelkes tőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6aeeb9-4216-4b6f-9ea6-16446b3b23f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak az kap enni, aki a Fidesszel van - magyarázta egy kiszivárgott felvételen a párt egyik középvezetője. Így érthető igazán, miért került sokkos állapotba a kormánypárt, miután vasárnap elvesztett megannyi közüzemi menzát. Ráadásul csak magukra haragudhatnak - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Csak az kap enni, aki a Fidesszel van - magyarázta egy kiszivárgott felvételen a párt egyik középvezetője. Így érthető...","id":"20191016_Orban_borkai_valasztas_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6aeeb9-4216-4b6f-9ea6-16446b3b23f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5982c2e1-467b-450e-998b-dc623992821c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_borkai_valasztas_fidesz","timestamp":"2019. október. 16. 17:15","title":"Orbán talán senkit sem akart befolyásolni erkölcsi aggályaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750825cf-3035-4aa3-925e-de6699016f44","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerencsés kimenetelű autóbalesetet szenvedett Sergio Agüero, a Manchester City labdarúgója.","shortLead":"Szerencsés kimenetelű autóbalesetet szenvedett Sergio Agüero, a Manchester City labdarúgója.","id":"20191016_Aguero_autobalesetet_szenvedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750825cf-3035-4aa3-925e-de6699016f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138344b-2720-4e33-a315-2591e6d7763a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Aguero_autobalesetet_szenvedett","timestamp":"2019. október. 16. 17:23","title":"Agüero autóbalesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak az iPhone-felhasználók.","shortLead":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak...","id":"20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c2e6-a137-4516-9b03-6739c47dd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","timestamp":"2019. október. 16. 16:03","title":"Többeknek meggyűlt a bajuk az iPhone-jukkal az iOS-frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]