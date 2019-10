Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f111a577-ab4e-488b-b067-8ac0068548d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil lakosságnak és jelentősen veszélyezteti az Iszlám Állam legyőzése érdekében eddig elért eredményeket, a terrorszervezet ugyanis továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára - írja az Európai Tanács a zárónyilatkozatában.","shortLead":"Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil...","id":"20191018_Europai_Tanacs_Torokorszag_hagyjon_fel_az_osszes_katonai_tevekenyseggel_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f111a577-ab4e-488b-b067-8ac0068548d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b0c113-5aed-4ab8-b94b-af49ca5c7a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Europai_Tanacs_Torokorszag_hagyjon_fel_az_osszes_katonai_tevekenyseggel_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 18. 06:06","title":"Európai Tanács: Törökország hagyjon fel az összes katonai tevékenységgel Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike Pence alelnök vezette amerikai küldöttségnek az északkelet-szíriai török beavatkozással kapcsolatos tárgyalása Ankarában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike...","id":"20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073f238-246f-4054-a4db-8c1f85be4c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","timestamp":"2019. október. 16. 21:56","title":"Trump szankciókkal fenyegetett, ha nem lesz sikeres az amerikai alelnök ankarai tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc8a07d-fda1-40b0-a58c-78f5ccf0f7d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyanakkor azt követelik, hogy a törökök nyissanak meg egy humanitárius folyosót.","shortLead":"Ugyanakkor azt követelik, hogy a törökök nyissanak meg egy humanitárius folyosót.","id":"20191017_A_kurdok_felfuggesztik_az_Iszlam_Allam_elleni_harcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc8a07d-fda1-40b0-a58c-78f5ccf0f7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ddbb52-bf0b-47d7-b4c5-51a64cf17c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_kurdok_felfuggesztik_az_Iszlam_Allam_elleni_harcot","timestamp":"2019. október. 17. 15:33","title":"A kurdok felfüggesztik az Iszlám Állam elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az. A Telekom által szervezett Most Fórum csütörtöki rendezvényének résztvevői ugyan senkinek sem adták kezébe a garantált siker kulcsát, de arról beszélgettek, merre érdemes azt keresni.","shortLead":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az...","id":"20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf279996-a853-4ba3-b249-7384115369d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","timestamp":"2019. október. 18. 15:33","title":"Ön hány kattintásra van a sikertől? Tényleg elég hozzá kattintgatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96194f8-167c-4ba7-a709-899d1cdd83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szintet léptek horrortréler kategóriában.","shortLead":"Szintet léptek horrortréler kategóriában.","id":"20191017_Sikerult_fokozni_a_dilivonatot_Emeletes_treler_miatt_buntettek_egy_roman_sofort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96194f8-167c-4ba7-a709-899d1cdd83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb69fea-7d79-4dd6-95b8-2be22badefb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Sikerult_fokozni_a_dilivonatot_Emeletes_treler_miatt_buntettek_egy_roman_sofort","timestamp":"2019. október. 17. 13:09","title":"Sikerült fokozni: emeletes tréler miatt büntettek egy román sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Volkswagen bejelentette: elnapolja döntését egy több mint egymilliárd dolláros autógyár felépítéséről Törökországban. Az amerikaiak pedig pénzmosással vádolják a legnagyobb állami kézben levő török bankot, amely Irán javára ügyködhetett. ","shortLead":"A Volkswagen bejelentette: elnapolja döntését egy több mint egymilliárd dolláros autógyár felépítéséről Törökországban...","id":"20191016_Szankciok_nelkul_is_sokat_veszithet_Erdogan_ha_folytatja_a_tamadasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ee74fc-0d8f-4a29-87fc-d01485cd9493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Szankciok_nelkul_is_sokat_veszithet_Erdogan_ha_folytatja_a_tamadasokat","timestamp":"2019. október. 16. 16:46","title":"Szankciók nélkül is sokat veszíthet Erdogan, ha folytatja a támadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","shortLead":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","id":"20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d884b-648d-48f1-9823-7d1c0ce4efed","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","timestamp":"2019. október. 18. 14:44","title":"Salvinit választotta utódjának Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]