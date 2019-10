Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rajongóval együtt zuhantak le.","shortLead":"Egy rajongóval együtt zuhantak le.","id":"20191018_Video_Lady_Gaga_leesett_a_szinpadrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9dd6a4-7b64-41c3-b668-ca56f08f95c8","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Video_Lady_Gaga_leesett_a_szinpadrol","timestamp":"2019. október. 18. 11:50","title":"Videó: Lady Gaga leesett a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alsónémedi mellett az 5-ös főúton történt a karambol, a forgalmat elterelik.","shortLead":"Alsónémedi mellett az 5-ös főúton történt a karambol, a forgalmat elterelik.","id":"20191018_Egy_kamion_es_egy_kisteherauto_utkozott_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece9baa-a030-4267-98a4-1f261daec584","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Egy_kamion_es_egy_kisteherauto_utkozott_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 18. 06:53","title":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876242f5-aa29-4f45-91ae-0b6890bc06bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem érkezett jogorvoslati kérelem.","shortLead":"Nem érkezett jogorvoslati kérelem.","id":"20191018_Jogeros_Karacsony_a_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=876242f5-aa29-4f45-91ae-0b6890bc06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092d1152-7412-46c9-bcae-37922c7ed08b","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Jogeros_Karacsony_a_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Jogerős: Karácsony a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Al-Bagdadi mellett pedig az ISIS szóvivője ellen is nemzetközi körözést adtak ki, bár utóbbit őt 2016 óta halottnak vélik.\r

\r

","shortLead":"Al-Bagdadi mellett pedig az ISIS szóvivője ellen is nemzetközi körözést adtak ki, bár utóbbit őt 2016 óta halottnak...","id":"20191018_Franciaorszag_korozest_adott_ki_az_Iszlam_Allam_vezetoje_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1c611-f742-47fe-a02d-fbaad734cd63","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Franciaorszag_korozest_adott_ki_az_Iszlam_Allam_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. október. 18. 17:42","title":"Franciaország körözést adott ki az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6ba80-7acd-4d7b-996c-d09f9e90d218","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az új modellt még az M235i verzióban sem találják kellően izgalmasnak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az új modellt még az M235i verzióban sem találják kellően izgalmasnak.","id":"20191018_morcositva_maris_itt_az_uj_2es_gran_coupe_bmw_sportosabb_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e6ba80-7acd-4d7b-996c-d09f9e90d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba044ea-235b-424b-8e4a-4f5b2818c4c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_morcositva_maris_itt_az_uj_2es_gran_coupe_bmw_sportosabb_valtozata","timestamp":"2019. október. 18. 07:59","title":"Morcosítva: máris itt az új 2-es Gran Coupé BMW sportosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához fűződő viszonyáról is beszélt.","shortLead":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához...","id":"20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211c03a-c6f5-4268-a0b2-38678e9a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 18. 17:03","title":"Lemondott Kínáról a Facebook, már nem akarnak jelen lenni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyesíti erejét a Most-Híd, az MKP és az MKDSZ.","shortLead":"Egyesíti erejét a Most-Híd, az MKP és az MKDSZ.","id":"20191018_Kozos_magyar_lista_indul_a_szlovak_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecf627a-2fca-4af3-a9f1-060e0c7aac2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Kozos_magyar_lista_indul_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2019. október. 18. 14:04","title":"Közös magyar lista indul a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"5-ös skálán már 3,83-ra értékelik az utasok a budapesti repülőteret.","shortLead":"5-ös skálán már 3,83-ra értékelik az utasok a budapesti repülőteret.","id":"20191018_Buszkelkedik_a_Budapest_Airport_Sokkal_elegedettebbek_az_utasok_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0391e28-90bf-4b5b-a88b-7843d7d7a65d","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Buszkelkedik_a_Budapest_Airport_Sokkal_elegedettebbek_az_utasok_mint_eddig","timestamp":"2019. október. 18. 15:08","title":"Büszkélkedik a Budapest Airport: sokkal elégedettebbek az utasok, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]