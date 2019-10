Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetése ellen pénteken.","shortLead":"Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott...","id":"20191018_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Kataloniaban_A_szabadsagjogokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f228f475-46dd-4d95-a1eb-abee328aa94c","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Kataloniaban_A_szabadsagjogokert","timestamp":"2019. október. 18. 09:32","title":"Általános sztrájk kezdődött Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39b685d-9bb0-48e1-bade-4e3e2c8caa5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benne van az 5G, benne van a Wi-Fi 6, és mind a szolgáltatók, mind a felhasználók profitálhatnak belőle. 