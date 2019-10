Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen közelről megmutatja, hogy de igen, sőt: sokkal többet.","shortLead":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen...","id":"201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911cf4b4-11d0-4108-98cd-2189ef8c50f8","keywords":null,"link":"/360/201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","timestamp":"2019. október. 20. 16:00","title":"Már a Z generációnak is van magyar kultfilmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. Szakértőket kérdeztünk, ők nyugtatnak: pánikolni azért nem kell.","shortLead":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak...","id":"20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea10546-4358-4443-8f15-a5b9e3f7aee5","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","timestamp":"2019. október. 19. 14:00","title":"Most akkor tényleg ne együnk müzlit meg teljes kiőrlésű kenyeret a fuzárium miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1212ddeb-6788-4fb9-80c2-3aaed8c8566a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maximum a szél tud belerondítani a hétvégébe egy kicsit.","shortLead":"Maximum a szél tud belerondítani a hétvégébe egy kicsit.","id":"20191019_Fittyet_hany_az_idojaras_a_naptarra_nyari_meleg_lesz_szombaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1212ddeb-6788-4fb9-80c2-3aaed8c8566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3e8d28-d582-4c42-9bde-9b50340fade7","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fittyet_hany_az_idojaras_a_naptarra_nyari_meleg_lesz_szombaton","timestamp":"2019. október. 19. 09:50","title":"Fittyet hány az időjárás a naptárra, nyári meleg lesz szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3194fadc-98fd-4ebe-ab2e-14de910a5834","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191020_valasztasok_memek_office_gomb_windows_frissites_ujrainditas_nelkul_lathatatlansag_hyperstealth_vodafone_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3194fadc-98fd-4ebe-ab2e-14de910a5834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed46260e-9323-4e81-bb30-540cd9d90622","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_valasztasok_memek_office_gomb_windows_frissites_ujrainditas_nelkul_lathatatlansag_hyperstealth_vodafone_tv","timestamp":"2019. október. 20. 12:03","title":"Ez történt: óriásit mentek Facebookon ezek a Borkai-Orbán-Karácsony ihlette mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0182425-cb20-43a3-ab7d-61e033d684bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány szerint Katalóniának az együttéléssel van problémája.

","shortLead":"A spanyol kormány szerint Katalóniának az együttéléssel van problémája.

","id":"20191019_A_katalan_elnok_targyalni_akar_Madriddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0182425-cb20-43a3-ab7d-61e033d684bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73ffa9-ebb1-4ddc-ad7b-76f1b2e08fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_A_katalan_elnok_targyalni_akar_Madriddal","timestamp":"2019. október. 19. 21:13","title":"A katalán elnök tárgyalni akar Madriddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok beleegyezésével.

","shortLead":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok...","id":"20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac74fc0-0233-4dd4-b6e2-b8bc2681e842","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","timestamp":"2019. október. 19. 18:42","title":"Egy iskolában kartondobozt húztak a diákok fejére, hogy ne tudjanak lesni egymásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","shortLead":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","id":"20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c5549-e96e-4206-bbd8-65cf925ea117","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","timestamp":"2019. október. 19. 20:55","title":"Orbánt éltette Sorossal szemben Matteo Salvini Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel – jelentette be a Weizman Tudományos Intézet (WIS)","shortLead":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel –...","id":"20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c565a-98c7-4655-b818-e3bd322d6845","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","timestamp":"2019. október. 19. 10:03","title":"Új módszer: egy egyszerű vérvétellel felmérhető a tüdőrák kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]