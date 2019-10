Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap.","shortLead":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos...","id":"20191020_Melegrekordok_doltek_meg_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd3f9b0-f423-47b6-a484-50240950d212","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Melegrekordok_doltek_meg_vasarnap","timestamp":"2019. október. 20. 18:59","title":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","shortLead":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","id":"20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19140922-20db-4626-84ef-240480ac52a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","timestamp":"2019. október. 21. 13:53","title":"Videón, ahogy Orbán megpróbálja kirángatni a táblát Hadházy kezéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512fce6-570b-4346-a82e-fd4caf7ad65e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A diktátor földi maradványait átköltöztetik, mert nem maradhatnak egy olyan nyilvános mauzóleumban, ahol méltathatják személyét. A család kérése ellenére nem lesz katonai tiszteletadás.","shortLead":"A diktátor földi maradványait átköltöztetik, mert nem maradhatnak egy olyan nyilvános mauzóleumban, ahol méltathatják...","id":"20191021_Elrendelte_a_spanyol_kormany_Franco_exhumalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d512fce6-570b-4346-a82e-fd4caf7ad65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b6f12e-b0b8-441f-a822-4e3034b80e69","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Elrendelte_a_spanyol_kormany_Franco_exhumalasat","timestamp":"2019. október. 21. 12:23","title":"Csütörtökön kihantolják és elszállítják Franco maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyész gondolkodási időt kért, így a döntés nem jogerős.","shortLead":"Az ügyész gondolkodási időt kért, így a döntés nem jogerős.","id":"20191021_orvosi_veny_visszaeles_orvosasszisztens_pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3214f56a-ab7a-4660-ac55-d042e982ceba","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_orvosi_veny_visszaeles_orvosasszisztens_pecs","timestamp":"2019. október. 21. 21:50","title":"Orvosi vényekkel visszaélés miatt ítéltek el egy orvosasszisztenst Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de89158f-3698-45e0-8e0a-c9481ce338a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lemérték, pontosan mennyi többletet is jelent az iOS 13-mal bevezetett sötét mód az iPhone-ok üzemidejét illetően.","shortLead":"Lemérték, pontosan mennyi többletet is jelent az iOS 13-mal bevezetett sötét mód az iPhone-ok üzemidejét illetően.","id":"20191022_apple_ios_13_dark_mode_sotet_mod_hatasa_akkumulatoros_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de89158f-3698-45e0-8e0a-c9481ce338a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eba1e72-6c8e-49d2-aa9b-7d72934898d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_apple_ios_13_dark_mode_sotet_mod_hatasa_akkumulatoros_uzemido","timestamp":"2019. október. 22. 09:03","title":"Kiderült: nagyon megéri bekapcsolni az iPhone-okon a sötét módot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb vállalati repülési kiállításán a hosszabb törzsű, hatékony gépeket és az alternatív üzemanyagokat keresik majd leginkább a vevők.","shortLead":"A világ legnagyobb vállalati repülési kiállításán a hosszabb törzsű, hatékony gépeket és az alternatív üzemanyagokat...","id":"20191020_A_maganrepulok_piacan_is_a_nagy_hatotavolsag_a_slager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b764a869-3aab-4c8e-9743-744720bf5a36","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_maganrepulok_piacan_is_a_nagy_hatotavolsag_a_slager","timestamp":"2019. október. 20. 18:32","title":"A magánrepülők piacán is a nagy hatótávolság a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191021_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_Bagnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60069bfa-6ca9-4d80-8b9a-eece55e807ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_Bagnal","timestamp":"2019. október. 21. 07:09","title":"Tömegkarambol történt az M3-ason Bagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]