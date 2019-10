Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított városokban, mert mostantól a települések új irányítói határozhatják meg, hogy kinek hol adnak engedélyt a „településkép védelmében”.","shortLead":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított...","id":"20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ddedc-0bd8-4978-8566-6a3a895768c3","keywords":null,"link":"/360/20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","timestamp":"2019. október. 22. 15:30","title":"Eljött a plakátháború újabb felvonása, Karácsony lehet a táblabíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7dac6c-a813-4006-b04d-4ee3501fdb76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes kormánypárti képviselőknek régóta csípte a szemét, hogy a nem kormánypárti orgánumok munkatársai nem átallnak kérdéseket feltenni nekik a parlamentben. Most megvalósult az álmuk: az újságírók a lábukat sem tehetik a vörös szőnyegre. ","shortLead":"Egyes kormánypárti képviselőknek régóta csípte a szemét, hogy a nem kormánypárti orgánumok munkatársai nem átallnak...","id":"20191021_Orulhetnek_a_kepviselok_Tenyleg_ujsagiroktol_elzart_terulet_lett_a_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a7dac6c-a813-4006-b04d-4ee3501fdb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34659c0-c5be-4339-8f31-4f80f60e7a55","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Orulhetnek_a_kepviselok_Tenyleg_ujsagiroktol_elzart_terulet_lett_a_parlament","timestamp":"2019. október. 21. 16:54","title":"Örülhetnek a képviselők, tényleg \"újságíróktól elzárt terület\" lett a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett. Az érkező kistestvér a huszonkettedik gyerek lesz a családban.","shortLead":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett...","id":"20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df642117-9edb-45ad-883b-7563db5e53f6","keywords":null,"link":"/elet/20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","timestamp":"2019. október. 21. 17:18","title":"Ez már két focicsapat: a 22. babát várják Anglia legnépesebb családjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság jogi osztálya véleményezi a Jobbik képviselőjének törvényjavaslatát, amely alapján megvonnák az olimpiai járadékot az Etikai bizottság által méltatlannak tartott sportolóktól. Mint amilyen Steinmetz szerint Borkai Zsolt is.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság jogi osztálya véleményezi a Jobbik képviselőjének törvényjavaslatát, amely alapján...","id":"20191022_Borkaiugy_Steinmetz_Adam_mar_meg_is_kereste_a_MOBot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e99c2-b5d9-4ca1-a4f3-5c0406a42ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Borkaiugy_Steinmetz_Adam_mar_meg_is_kereste_a_MOBot","timestamp":"2019. október. 22. 13:00","title":"Borkai-ügy: Steinmetz Ádám már meg is kereste a MOB-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt.","shortLead":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány...","id":"20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb5ac9-7224-4000-a057-4f8068f74626","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","timestamp":"2019. október. 20. 20:56","title":"Milliós tömegek vonultak az utcára Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","shortLead":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","id":"20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92fe5b9-aa63-4dbb-9f22-c9bff748090c","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","timestamp":"2019. október. 22. 09:35","title":"Eljárás indult a TV2 és az Origo ellen a XI. kerületi polgármester rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt hiánypótló kiállítás a közelmúltban. Tehetséges nők, Picassót és Chagallt lencsevégre kapó művészek és magyarok, akikről néhány éve még nem is tudtuk, hogy innen szakadtak el egy jobb élet reményében. Hogyan modernizálták az emigráló művészek a francia fotográfiát, miért volt annyi nő a kivándorolt művészek között, és mit keres André Kertész radiátora egy múzeumban? ","shortLead":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt...","id":"20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b5cc-3ff5-48cd-99e3-efb6c692cc07","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","timestamp":"2019. október. 20. 20:00","title":"Előkerült André Kertész radiátora, közben pár francia fotográfusról kiderült, hogy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még Baunei polgármestere is amellett kampányol, hogy a turisták hanyagolják a Google Térképet, mert a náluk valamiért nem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"Még Baunei polgármestere is amellett kampányol, hogy a turisták hanyagolják a Google Térképet, mert a náluk valamiért...","id":"20191022_baunei_google_maps_terkep_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643bf221-8dbe-48d2-a13a-956d8450c7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_baunei_google_maps_terkep_navigacio","timestamp":"2019. október. 22. 08:03","title":"Egy olasz falu azért könyörög, hogy senki ne használja a Google Térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]