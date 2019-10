Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","shortLead":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","id":"20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68767053-2837-483b-aa5c-42dbd2ce847e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","timestamp":"2019. október. 23. 11:51","title":"Bíróság elé álltak Kína legpancserebb bérgyilkosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","shortLead":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","id":"20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82049061-00f2-4afc-a04d-41a5a9cd873e","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","timestamp":"2019. október. 22. 17:25","title":"Újabb melegrekord dőlt meg, július végét idézte a mai időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidakat tarthat karban Mészáros János cége egy másik vállalattal karöltve 3 milliárdért.","shortLead":"Hidakat tarthat karban Mészáros János cége egy másik vállalattal karöltve 3 milliárdért.","id":"20191022_Meszaros_Lorinc_occsenek_a_cege_is_allami_megbizashoz_jutott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cff8f73-7794-4c4b-a6da-3fcf1bceddf6","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Meszaros_Lorinc_occsenek_a_cege_is_allami_megbizashoz_jutott","timestamp":"2019. október. 22. 19:37","title":"Mészáros Lőrinc öccsének cége is állami megbízáshoz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5098611d-3173-47ab-b3ce-7cfd267f28ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig már csak 24 órát kellett volna kibírni.","shortLead":"Pedig már csak 24 órát kellett volna kibírni.","id":"20191022_Nocsak_a_premier_elott_latni_a_Mazda_elso_elektromos_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5098611d-3173-47ab-b3ce-7cfd267f28ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aee5da-cbf0-4120-b6b5-820153a342da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Nocsak_a_premier_elott_latni_a_Mazda_elso_elektromos_autojat","timestamp":"2019. október. 22. 10:12","title":"Premier előtt látni a Mazda első elektromos autóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","shortLead":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","id":"20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8f028-7288-4ab0-826a-79f3b1c0b631","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 23. 09:47","title":"A szerb elnök szerint Borkai nagyon rátermett ember, Budapestet pedig nem vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek egy óbudai lakásba.","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek...","id":"20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b5a55c-07a3-4080-817e-5374e51546e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","timestamp":"2019. október. 22. 15:33","title":"Letartóztatták azt a három férfit, akik kirámoltak egy óbudai lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek a romániai hatóságok.","shortLead":"Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek...","id":"20191022_Holtan_talaltak_az_ot_napja_eltunt_magyar_turazot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a85e027-d4bf-4f68-8274-27f3045f1f21","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Holtan_talaltak_az_ot_napja_eltunt_magyar_turazot","timestamp":"2019. október. 22. 20:20","title":"Holtan találták az öt napja eltűnt magyar túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]