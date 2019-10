Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ee1474-724c-4815-ac05-9037932464be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljesült egy majdnem lehetetlen feltétel az NBA-ben. ","shortLead":"Teljesült egy majdnem lehetetlen feltétel az NBA-ben. ","id":"20191024_csirkes_szendvics_nba_kosarlabdaliga_chick_fil_a_gyorsetterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ee1474-724c-4815-ac05-9037932464be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2299d8a3-0687-4a9e-a677-b9e435eb667d","keywords":null,"link":"/elet/20191024_csirkes_szendvics_nba_kosarlabdaliga_chick_fil_a_gyorsetterem","timestamp":"2019. október. 24. 10:17","title":"Ingyen ehetik a csirkés szendvicseket egy amerikai állam lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényénél történt.","shortLead":"A baleset a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényénél történt.","id":"20191025_Halalra_gazoltak_egy_motorost_Szatymaznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768990d4-6ac0-452f-b8bc-9e8f85d3f203","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Halalra_gazoltak_egy_motorost_Szatymaznal","timestamp":"2019. október. 25. 14:35","title":"Halálra gázoltak egy motorost Szatymaznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","shortLead":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","id":"20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4680f9-200e-4616-a284-67b53396b301","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","timestamp":"2019. október. 24. 09:16","title":"Zacher Gábort kétszer is felkérték miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós őt ütötte el a zebrán. Eltörte a kezét.","shortLead":"Az autós őt ütötte el a zebrán. Eltörte a kezét.","id":"20191025_szombathely_zebra_ellokte_keztores_asszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9283a-1f94-4587-a6aa-0c3f70537f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_szombathely_zebra_ellokte_keztores_asszony","timestamp":"2019. október. 25. 09:11","title":"Ellökte a gyereket az érkező autó elől egy nő Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak, és hetvenezer szórólapot kell a szegediek postaládáiba eljuttatniuk azzal, hogy hazudtak. A Fidelitas szegedi elnöke listán bekerült a közgyűlésbe, éppen pénteken lesz az alakuló ülés.","shortLead":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak...","id":"20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43f5a6-a140-460f-91e0-7c993f1477b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","timestamp":"2019. október. 25. 12:27","title":"Hetvenezer szórólapon kell bevallania a szegedi Fidelitasnak, hogy hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Ítélőtábla úgy látja, jövő csütörtökön érdemes először érdeklődni az újabb jogorvoslat eredménye iránt, addig tudják ismét megszámolni a szavazatokat.\r

\r

","shortLead":"A Győri Ítélőtábla úgy látja, jövő csütörtökön érdemes először érdeklődni az újabb jogorvoslat eredménye iránt, addig...","id":"20191025_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas_gyor_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d818e51-ddbc-4726-ba6a-78391fc15ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas_gyor_polgarmester","timestamp":"2019. október. 25. 15:10","title":"Egy hétig még nem jogerős Borkai győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077616dd-1f3e-483e-9185-648373e6f0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártók már csak a villanymotoros modellek széles körű bevezetésével tudnak megfelelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak. A fejlesztések szakadatlanul folynak, nőnek a hatótávok, és a telepek élettartamát is egyre jobban kitolják. ","shortLead":"A gyártók már csak a villanymotoros modellek széles körű bevezetésével tudnak megfelelni a szigorodó környezetvédelmi...","id":"20191024_hibrid_elektromos_autok_hatotav_elettartam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=077616dd-1f3e-483e-9185-648373e6f0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1d259-8355-4c37-97f3-238de283f7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_hibrid_elektromos_autok_hatotav_elettartam","timestamp":"2019. október. 24. 12:00","title":"Tarolnak a hibrid- és villanyautók, de mi a helyzet a hatótávval és az élettartammal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]