Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar a készülék belseje.","shortLead":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar...","id":"20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82669ac-b385-4d37-b1b9-6b4a00597172","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","timestamp":"2019. október. 24. 16:03","title":"Videó: Szétszedték a Google új telefonját, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1848eec0-0f3f-4f0e-852c-1f45e4afee49","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Mi az a Hold-nátha? Ki fotózta először a Földet az űrből? Milliónyi kérdés foglalkoztatja az emberiséget a világűrrel kapcsolatban. Cikkünkben válaszokat keresünk, a Holdra szállás 50. évfordulójának évében. \r

","shortLead":"Mi az a Hold-nátha? Ki fotózta először a Földet az űrből? Milliónyi kérdés foglalkoztatja az emberiséget a világűrrel...","id":"samsungbch_20191024_space_selfie_vilagur_holdraszallas_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1848eec0-0f3f-4f0e-852c-1f45e4afee49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfb3e7-0bf6-4170-a3a8-57ba70e9d532","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191024_space_selfie_vilagur_holdraszallas_urkutatas","timestamp":"2019. október. 24. 12:30","title":"Elkapható a Hold-nátha? – 6+1 izgalmas kérdés-válasz a világűrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap címlapon hozza a volt LMP-vezetőt.","shortLead":"A kormánypárti lap címlapon hozza a volt LMP-vezetőt.","id":"20191025_Schiffer_A_Fidesz_legyozheto_az_ellenzek_kormanykeptelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3239745c-8add-4c4d-956a-240cad70fdb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Schiffer_A_Fidesz_legyozheto_az_ellenzek_kormanykeptelen","timestamp":"2019. október. 25. 07:19","title":"Schiffer: A Fidesz legyőzhető, az ellenzék kormányképtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3c8a3-9db1-4a89-a5f2-b1863ce17b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája ezúttal egy igen dinamikus megjelenésű kompakt SUV-val rukkolt elő.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája ezúttal egy igen dinamikus megjelenésű kompakt SUV-val rukkolt elő.","id":"20191024_cseh_kupe_divatterepjaro_ime_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fed3c8a3-9db1-4a89-a5f2-b1863ce17b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf77aa18-bbec-46e6-b57a-8c0963bd1168","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_cseh_kupe_divatterepjaro_ime_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. október. 24. 11:21","title":"Cseh kupé divatterepjáró, íme a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5332ea-c86a-48f9-b635-37c260fa6da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191025_orban_viktor_nick_vujicic_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5332ea-c86a-48f9-b635-37c260fa6da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e99b66-8860-4f29-93f4-daf7ce15be61","keywords":null,"link":"/elet/20191025_orban_viktor_nick_vujicic_eloadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:21","title":"A kar és láb nélküli prédikátorral pózolt Orbán - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","shortLead":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","id":"20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc27007d-6c12-4ece-9f97-5244a9da99bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","timestamp":"2019. október. 25. 16:14","title":"Már nem is annyira ritkák a ritka betegségek, 300 millióan szenvednek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]