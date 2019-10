Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hódmezővásárhelyen új időszámítás kezdődött, drágul a kötelező, nyert a Fradi. Ez a HVG 360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hódmezővásárhelyen új időszámítás kezdődött, drágul a kötelező, nyert a Fradi. Ez a HVG 360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191025_Radar_360_reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403545b1-3f9e-46d6-8e91-5b529b38e8ab","keywords":null,"link":"/360/20191025_Radar_360_reggel","timestamp":"2019. október. 25. 08:00","title":"Radar 360: A Fidesz pálfordulása, balhé Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közép-kelet európai térségben nálunk lehet az első NATO-parancsnokság.","shortLead":"A közép-kelet európai térségben nálunk lehet az első NATO-parancsnokság.","id":"20191026_NATOparancsnoksag_letesulhet_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326166e9-208a-4f1e-8041-6b0a5d9f946c","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_NATOparancsnoksag_letesulhet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 26. 11:41","title":"Aláírták a magyar NATO-parancsnokságról szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik, Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 25. 10:35","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz látható a darab. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz látható a darab. ","id":"20191025_West_Side_Storyt_rendez_Alfoldi_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e4f6b-78e7-42f5-a5cb-e153cf1f6b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_West_Side_Storyt_rendez_Alfoldi_Szegeden","timestamp":"2019. október. 25. 15:21","title":"West Side Storyt rendez Alföldi Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0811e739-4ec6-48f1-b334-0070c31bc775","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","timestamp":"2019. október. 24. 19:43","title":"Általános iskolai matektanár az évekig a halott anyjával élő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tiltással nyomást akarnak gyakorolni a kubai kormányra.","shortLead":"A tiltással nyomást akarnak gyakorolni a kubai kormányra.","id":"20191026_Trump_megtiltotta_hogy_Havannan_kivul_mas_kubai_varosokba_is_repuljenek_a_z_amerikai_legitarsasagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45164f7f-fde1-4d79-b3f7-3ff630a06805","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Trump_megtiltotta_hogy_Havannan_kivul_mas_kubai_varosokba_is_repuljenek_a_z_amerikai_legitarsasagok","timestamp":"2019. október. 26. 08:26","title":"Trump megtiltotta, hogy Havannán kívül más kubai városokba is repüljenek az amerikai légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A számokról még nincs sok fogalmuk a kisgyerekeknek, de azt, hogy miről szól a számolás, valószínűleg tudják értelmezni.","shortLead":"A számokról még nincs sok fogalmuk a kisgyerekeknek, de azt, hogy miről szól a számolás, valószínűleg tudják értelmezni.","id":"20191024_Mar_a_14_honapos_gyerekek_is_ertik_mit_jelent_ha_a_nagyok_szamolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da324d30-da67-4e4a-97eb-ab2a3e7e6b19","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Mar_a_14_honapos_gyerekek_is_ertik_mit_jelent_ha_a_nagyok_szamolnak","timestamp":"2019. október. 24. 20:31","title":"Már a 14 hónapos gyerekek is értik, mit jelent, ha a nagyok számolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04a253-582e-454d-b0db-22c4442862bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","timestamp":"2019. október. 26. 10:45","title":"Megnyílt a Budapest Autó Show - videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]