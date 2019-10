Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","shortLead":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","id":"20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4c888-826f-4b1c-98bc-eecace0db3d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","timestamp":"2019. október. 25. 18:26","title":"Hét évvel csökkentették a 20 éves kakucsi lány gyilkosának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte ez nem is kérdés.","shortLead":"Szerinte ez nem is kérdés.","id":"20191025_Kanye_West_elarulta_ki_a_valaha_elt_legnagyobb_es_nem_volt_szereny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb38a7-eb9b-4455-aea2-a13baffc6cdc","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Kanye_West_elarulta_ki_a_valaha_elt_legnagyobb_es_nem_volt_szereny","timestamp":"2019. október. 25. 15:16","title":"Kanye West elárulta, ki a valaha élt legnagyobb művész, és nem volt szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353cd7dc-b7ed-45bb-b6e8-775b3759d1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fenntarthatóbbá teszik a pálmaolaj-termelést a patkányra vadászó majmok.","shortLead":"Fenntarthatóbbá teszik a pálmaolaj-termelést a patkányra vadászó majmok.","id":"20191026_palmaolaj_termeles_emsemakako_patkany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353cd7dc-b7ed-45bb-b6e8-775b3759d1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6af96d-15ca-45fa-9ad9-3000185e86ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_palmaolaj_termeles_emsemakako_patkany","timestamp":"2019. október. 26. 16:03","title":"Talán sosem jutottak még eszébe a patkányevő majmok, pedig hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a343782b-ebd2-4465-b5f8-a62d34bd2afc","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Rengeteg húst eszünk, ami már a bolygó jövőjét is fenyegeti, ezért előbb-utóbb nagy eséllyel felül kell vizsgálnunk a húsfogyasztási szokásainkat. Vannak, akik szerint csak a vegánság jelentheti a kiutat, mások viszont azt hirdetik, hogy hús kerülhet a tányérunkra úgy is, hogy közben tiszteletben tartjuk az állatot – és magunkat is. Ők az etikus hentesek.","shortLead":"Rengeteg húst eszünk, ami már a bolygó jövőjét is fenyegeti, ezért előbb-utóbb nagy eséllyel felül kell vizsgálnunk...","id":"20191026_Egy_allatot_levagni_sosem_konnyu_nem_is_kell_annak_lennie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a343782b-ebd2-4465-b5f8-a62d34bd2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de283b70-8549-4de1-af81-f74b29e18846","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Egy_allatot_levagni_sosem_konnyu_nem_is_kell_annak_lennie","timestamp":"2019. október. 26. 20:00","title":"Egy állatot levágni sosem könnyű, nem is kell annak lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ff90b8-f467-44f1-9aa5-9398b486ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy most vasárnap át kell állítani az órákat, sőt jövőre is, ám elvileg 2021-től már nem kell ezzel „kínlódni”. Rengeteg érv van az óraátállítás megtartása és eltörlése mellett is, ahogyan arról is vita folyik még, hogy a téli vagy a nyári időszámításra álljunk-e majd át. Íme, a hvg.hu kisokosa a témában.","shortLead":"Az biztos, hogy most vasárnap át kell állítani az órákat, sőt jövőre is, ám elvileg 2021-től már nem kell ezzel...","id":"20191026_Oraatallitas_eu_magyarorszag_alvas_idoszamitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ff90b8-f467-44f1-9aa5-9398b486ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdb62e-4ac2-43d8-b657-c1d53717493f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_Oraatallitas_eu_magyarorszag_alvas_idoszamitas","timestamp":"2019. október. 26. 11:07","title":"Zavarja az óraátállítás? Hamarosan egy gonddal kevesebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a867d6bd-96b3-4c01-96b2-1fff99110bb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További két ember megsebesült. ","shortLead":"További két ember megsebesült. ","id":"20191025_agyonlotte_nyolc_tarsat_egy_orosz_katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a867d6bd-96b3-4c01-96b2-1fff99110bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e08fbf-c07b-4e76-8bf7-56ff528011fb","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_agyonlotte_nyolc_tarsat_egy_orosz_katona","timestamp":"2019. október. 25. 15:37","title":"Idegösszeroppanást kapott, és agyonlőtte nyolc társát egy orosz katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyosan aggályos dolgok történtek a választás napján, muszáj pótvizsgázni.","shortLead":"Súlyosan aggályos dolgok történtek a választás napján, muszáj pótvizsgázni.","id":"20191025_Jaszbereny_november_10en_ismetlik_meg_a_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7681beb4-2935-4d16-ba1a-cd59924e3714","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Jaszbereny_november_10en_ismetlik_meg_a_valasztast","timestamp":"2019. október. 25. 14:25","title":"Jászberényben meg kell ismételni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]