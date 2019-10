Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett. A végeredményt egyetlen képpé gyúrta össze.","shortLead":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett...","id":"20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc9a54-c271-4f64-80cc-a6a4b2a2e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","timestamp":"2019. október. 28. 19:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Földről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","id":"20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76f0b6-3e84-4ddf-b617-9f24f975d5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","timestamp":"2019. október. 29. 18:49","title":"Lakóházra zuhant egy repülő New Jersey-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem életveszélyesek.","shortLead":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem...","id":"20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdec3906-eaf5-4df5-8cda-354dd841fc6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","timestamp":"2019. október. 27. 22:21","title":"Halálos medvetámadás ért egy gombaszedő férfit Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","shortLead":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","id":"20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd9fe33-1424-4725-94de-382641b452c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","timestamp":"2019. október. 28. 08:53","title":"Gondatlanságuk miatt halt meg a gyermekük, akár három évet is kaphatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség már a múlt héten vádat emelt Maurice Robinson ellen.","shortLead":"Az ügyészség már a múlt héten vádat emelt Maurice Robinson ellen.","id":"20191028_brit_halalkamion_ugyeszseg_embercsempesz_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51a16c1-361f-4f6a-9700-995d5d8f04b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_brit_halalkamion_ugyeszseg_embercsempesz_halozat","timestamp":"2019. október. 28. 15:37","title":"A brit halálkamion sofőrje globális embercsempész-hálózat tagja lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszelben már három jelöltet tartottak alkalmatlannak, de jó eséllyel a héten már nem érkezik újabb név Bukarestből.","shortLead":"Brüsszelben már három jelöltet tartottak alkalmatlannak, de jó eséllyel a héten már nem érkezik újabb név Bukarestből.","id":"20191029_europai_bizottsag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772e9cb7-70ba-434a-8340-387e0405788c","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_europai_bizottsag_romania","timestamp":"2019. október. 29. 17:13","title":"Belpolitikai vitává fajult Romániában az új EU-biztos jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","shortLead":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","id":"20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e96e23-e94d-44bd-8a62-d422add1a936","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 28. 08:59","title":"Heten haltak meg a hajnali balesetben az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a7d0d2-7b0a-412b-93b1-cc5112e7bd9f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mi kell ahhoz, hogy valaki elindítson egy fiatalokat megszólító, lendületes start-upot? Csányi Péter, a Vates társalapítója Angliában végzett, vállalkozói karrierjét mégis Magyarországon indította el. Haza lehet jönni cikksorozatunkban azt nézzük meg, hogy mennyi igaz a külföldön tanuló fiatalok körében hirdetett tündérmeséből, mely szerint hazájukat elhagyva az ígéret földje vár rájuk. Egyben adódik a kérdés: érdemes-e visszatérni?\r

","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy valaki elindítson egy fiatalokat megszólító, lendületes start-upot? Csányi Péter, a Vates...","id":"20191029_Haza_lehet_jonni_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a7d0d2-7b0a-412b-93b1-cc5112e7bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d1801b-064a-4bd4-8f7a-1080bcbdd2c8","keywords":null,"link":"/360/20191029_Haza_lehet_jonni_london","timestamp":"2019. október. 29. 13:00","title":"Haza lehet jönni? – A londoni pánikrohamoktól a pólón árult költőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]