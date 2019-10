Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","shortLead":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","id":"20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4af4fa-666e-4573-9900-a2f6d5beeac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","timestamp":"2019. október. 28. 09:57","title":"11 ezer doboz cigaretta hevert a Tisza mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Uruguay elleni találkozót 68 ezren kísérhetik figyelemmel a helyszínen.","shortLead":"Az Uruguay elleni találkozót 68 ezren kísérhetik figyelemmel a helyszínen.","id":"20191028_Nincs_mar_jegy_a_Puskas_Arena_avatojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1018c85b-5771-40f3-a09d-b620a10207ce","keywords":null,"link":"/sport/20191028_Nincs_mar_jegy_a_Puskas_Arena_avatojara","timestamp":"2019. október. 28. 12:36","title":"Nincs már jegy a Puskás Aréna avatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első döntéséről, mert nem volt idő annak megvitatására. 