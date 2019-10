Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos üzenetet telefonjukra az Apple-től.","shortLead":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos...","id":"20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23388ec0-62e9-4ac3-9a3a-908ac8a8bd8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","timestamp":"2019. október. 28. 15:03","title":"Bekeményít az Apple: lekapcsolja az internetelérést minden iPhone 5-ön, melyet nem frissítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított” iPhone SE készüléke utódjának. Nem lesz drága a telefon, viszont sok mindent felturbóznak rajta.","shortLead":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított”...","id":"20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c276111c-e703-4941-bded-3380a26a94bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2019. október. 29. 11:03","title":"Nemcsak olcsó lesz az iPhone SE2, de még jobb antennát is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa66565d-671f-417e-b12b-0a136f3bda4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták az M3-as autópálya balesettel érintett szakaszát.","shortLead":"Lezárták az M3-as autópálya balesettel érintett szakaszát.","id":"20191029_Betonfalnak_csapodott_egy_auto_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa66565d-671f-417e-b12b-0a136f3bda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c0d5b-694e-4f0c-ae83-502cb259fd3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Betonfalnak_csapodott_egy_auto_Zugloban","timestamp":"2019. október. 29. 17:18","title":"Betonfalnak csapódott egy autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","shortLead":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","id":"20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b99e80-bf88-4517-99c3-80e9340bcfcf","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","timestamp":"2019. október. 29. 14:29","title":"Vona Gábor kilépett a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dc7634-2991-4b75-a572-06c7a30618ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már pár kifinomultabb megoldást ebből a célból. Igaz, azok is lebuktak.","shortLead":"Láttunk már pár kifinomultabb megoldást ebből a célból. Igaz, azok is lebuktak.","id":"20191028_Ezen_a_Kamazon_nem_bonyolitottak_tul_a_rendszameltuntetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50dc7634-2991-4b75-a572-06c7a30618ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d953e97-5961-4bf2-88ca-0ae9d76c393d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Ezen_a_Kamazon_nem_bonyolitottak_tul_a_rendszameltuntetot","timestamp":"2019. október. 28. 17:28","title":"Ezen a Kamazon nem bonyolították túl a rendszám eltüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9316f2f0-bb72-41af-8585-7bd48b3c536d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiba csúszott a Samsung felhasználói felületének bétaverziós frissítésébe, és vannak Galaxy S10-tulajdonosok, akik emiatt nem tudják elindítani a mobiljukat.","shortLead":"A jelek szerint hiba csúszott a Samsung felhasználói felületének bétaverziós frissítésébe, és vannak Galaxy...","id":"20191029_samsung_galaxy_s10_one_ui_20_frissites_biztonsagi_zar_feloldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9316f2f0-bb72-41af-8585-7bd48b3c536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ddc75a-bbac-4bd8-ab5e-8aaab0e34c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s10_one_ui_20_frissites_biztonsagi_zar_feloldasa","timestamp":"2019. október. 29. 10:33","title":"Vannak, akik jobb, ha mostanában nem indítják újra a Galaxy S10-üket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson azt azért megjegyezte a Donald Tusknak írt levelében, hogy a kabinet akarata ellenére egyezett bele a halasztásról szóló uniós döntésbe.","shortLead":"Boris Johnson azt azért megjegyezte a Donald Tusknak írt levelében, hogy a kabinet akarata ellenére egyezett bele...","id":"20191028_brexit_boris_johnson_brit_kormany_halasztas_europai_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf40d6b-b3fd-48ea-b937-7992d464397b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_brexit_boris_johnson_brit_kormany_halasztas_europai_tanacs","timestamp":"2019. október. 28. 19:28","title":"Elfogadta a Brexit halasztását a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]