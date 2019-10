Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál állatmentő nemzeti tragédiának nevezte az esetet.","shortLead":"Egy ausztrál állatmentő nemzeti tragédiának nevezte az esetet.","id":"20191030_koala_erdotuz_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae9b61b-4334-4344-b956-50cad4c14cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_koala_erdotuz_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 09:45","title":"Koalák százai vesztek oda az ausztrál erdőtűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f30603-68f0-475d-9b3c-1476e284dea8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat jövője a tét, elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés. ","shortLead":"A vállalat jövője a tét, elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés. ","id":"20191030_dunaferr_dolgozok_dunaujvaros_letszamleepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f30603-68f0-475d-9b3c-1476e284dea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abf5e0-3405-44c6-91fa-d56a29ee889f","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_dunaferr_dolgozok_dunaujvaros_letszamleepites","timestamp":"2019. október. 30. 11:02","title":"Elbocsátások indulnak a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","shortLead":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","id":"20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c8bfa4-7d62-4d62-a768-6adfa57b0f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","timestamp":"2019. október. 30. 13:21","title":"Mutatjuk a lépcsőshátú 8-as Golfot, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","shortLead":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","id":"20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6597be-11f6-4f18-bb14-c3bf74c932f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","timestamp":"2019. október. 30. 07:59","title":"Mindent elárultak az új Skoda Octaviáról és a kombit is megmutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kávé ízét nemcsak az tudja befolyásolni, hogy milyen módon készítik el, hanem az is, miből isszuk meg.","shortLead":"A kávé ízét nemcsak az tudja befolyásolni, hogy milyen módon készítik el, hanem az is, miből isszuk meg.","id":"20191031_kavefogyasztas_kave_ize_milyen_bogrebol_erdemes_kavet_inni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74db2fd3-a639-4b5d-9dfa-4783f4c90674","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_kavefogyasztas_kave_ize_milyen_bogrebol_erdemes_kavet_inni","timestamp":"2019. október. 31. 08:03","title":"Szeret kávézni? Akkor jobb, ha tudja: nem mindegy, miből issza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista szerint a mozgalomnak nem díjakra van szüksége, hanem arra, hogy a hatalomban lévő emberek meghallgassák a tudományos érveket.","shortLead":"A klímaaktivista szerint a mozgalomnak nem díjakra van szüksége, hanem arra, hogy a hatalomban lévő emberek...","id":"20191030_Greta_Thunberg_koszoni_szepen_de_nem_ker_kornyzeetvedelmi_dijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fc460e-67a2-4488-98b0-a858a2015b5f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Greta_Thunberg_koszoni_szepen_de_nem_ker_kornyzeetvedelmi_dijakat","timestamp":"2019. október. 30. 09:41","title":"Greta Thunberg köszöni szépen, de nem kér környezetvédelmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.","shortLead":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is...","id":"20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e23d2ba-c812-4652-af3b-81dedc536ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","timestamp":"2019. október. 30. 08:03","title":"Ingyenes új oldalt indít a YouTube kitalálója, ez is nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a00687-bfd4-4de2-a817-8193175430ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márkából nincs nagyon feljebb, ha valaki luxusra vágyik. ","shortLead":"A brit márkából nincs nagyon feljebb, ha valaki luxusra vágyik. ","id":"20191029_10_peldany_keszul_ebbol_a_Range_Roverbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a00687-bfd4-4de2-a817-8193175430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9de62-dfe8-4f96-bc72-a8c8f9caf556","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_10_peldany_keszul_ebbol_a_Range_Roverbol","timestamp":"2019. október. 30. 05:36","title":"Tíz példány készül ebből a Range Roverből, de majdnem 100 millióba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]