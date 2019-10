Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kampányfinanszírozás szabályainak megsértésével vádolják Rudy Giuliani két munkatársát, akiket a washingtoni repülőtéren vettek őrizetbe.","shortLead":"A kampányfinanszírozás szabályainak megsértésével vádolják Rudy Giuliani két munkatársát, akiket a washingtoni...","id":"20191010_Letartoztattak_Trump_ugyvedjenek_ket_munkatarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896a65c4-4d09-470a-9dfb-5fcd2165694e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Letartoztattak_Trump_ugyvedjenek_ket_munkatarsat","timestamp":"2019. október. 10. 18:05","title":"Letartóztatták Trump ügyvédjének két munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Súlyos harcok dúlnak Észak-Szíriában az országba behatolt török erők és a térséget évek óta ellenőrző kurd milíciák között. 