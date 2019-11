Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap már 20 fok is lehet – na, nem mindenhol.","shortLead":"Vasárnap már 20 fok is lehet – na, nem mindenhol.","id":"20191031_idojaras_elso_novemberi_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25450278-46e4-430e-8cf1-e136c8eabf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elso_novemberi_hetvege","timestamp":"2019. október. 31. 17:53","title":"Melegebb lesz az idő az első novemberi hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A repülőgépmérnökök mellett orvosok is vizsgálják a legnépszerűbb ausztrál légitársaság New York-Sydney és London-Sydney járatának lehetőségét. Az üzemanyagtartályok kibővíthetősége mellett kérdés az is, hogy az utasok hogyan bírják majd a 20 órás bezártságot, miközben leszállás nélkül 13 időzónán repülnek át.","shortLead":"A repülőgépmérnökök mellett orvosok is vizsgálják a legnépszerűbb ausztrál légitársaság New York-Sydney és...","id":"201943__legi_kozlekedes__new_yorkbol_sydneybe__qantas__szall_csak_szall","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126ece2-317f-4ed3-8536-cd413aa2b62a","keywords":null,"link":"/360/201943__legi_kozlekedes__new_yorkbol_sydneybe__qantas__szall_csak_szall","timestamp":"2019. november. 01. 12:00","title":"Már tesztelik a világ leghosszabb repülőjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek az egészségügyért is felelős minisztériumtól az innovációs tárcához. Kásler és Palkovics emberei már nyilvánosan is összevesztek, a végső döntést a miniszterelnök hozza meg.","shortLead":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek...","id":"201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b3370f-7641-4e1a-b59d-b30ee3b23f49","keywords":null,"link":"/360/201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","timestamp":"2019. november. 02. 08:15","title":"Orbáni mellékhatás: 40 milliárdos hatáskört veszíthet el Kásler a gyógyszerkísérletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal ugranak. Így van ez most is.","shortLead":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal...","id":"20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd22ea5-d615-498a-8f74-1945e9b5be88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","timestamp":"2019. október. 31. 15:03","title":"Óriási faültetési akcióba kezdtek a legnagyobb YouTube-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6605aeea-0807-43b9-b310-ca1ae7671a64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek - jelentette csütörtökön este a kaliforniai katasztrófa-elhárítási hivatal.","shortLead":"Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek - jelentette csütörtökön este a kaliforniai...","id":"20191101_Korulolelte_Los_Angelest_a_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6605aeea-0807-43b9-b310-ca1ae7671a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1874d7c6-dae1-48b8-a4dd-11b5955cb7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Korulolelte_Los_Angelest_a_tuz","timestamp":"2019. november. 01. 08:11","title":"Körülölelte Los Angelest a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7634b09-3b32-4145-9348-3c8162addfcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkálatok előkészületei már el is kezdődtek. A Szent Mihály-kápolna 400 méterre fekszik a helyszíntől.","shortLead":"A munkálatok előkészületei már el is kezdődtek. A Szent Mihály-kápolna 400 méterre fekszik a helyszíntől.","id":"20191031_Gigaberuhazas_a_Balatonnal_Korakodo_es_ipari_kikoto_epulhet_kozel_a_partokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7634b09-3b32-4145-9348-3c8162addfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63978e65-1664-4fac-b148-bd6a790c82b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_Gigaberuhazas_a_Balatonnal_Korakodo_es_ipari_kikoto_epulhet_kozel_a_partokhoz","timestamp":"2019. október. 31. 17:32","title":"Gigaberuházás a Balatonnál: új ipari kikötő épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","shortLead":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","id":"20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc610e-2331-4238-a5b3-1711a5c0d982","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2019. október. 31. 16:23","title":"Varga Judit: Nem lesznek önálló közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]