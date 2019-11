Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","shortLead":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","id":"20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb60e4c-4d8e-498c-bf45-203ce650a551","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2019. október. 31. 11:00","title":"Kiderült, milyen feladatot kap Tarlós Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak a harmadik negyedévben.","shortLead":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak...","id":"20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97df9a1-7c87-48ae-8584-4b54f3933036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","timestamp":"2019. november. 01. 14:03","title":"Váratlan fordulat: több okostelefont veszünk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor egy itteni, folyamatban lévő lakhatási ügy hónapok óta borzolja a kedélyeket.\r

\r

","shortLead":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor...","id":"20191101_BudafokTeteny_fideszes_vezetese_is_csatlakozik_a_kilakoltatasi_moratoriumhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573561e7-95c8-46ba-95e6-3505c874c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_BudafokTeteny_fideszes_vezetese_is_csatlakozik_a_kilakoltatasi_moratoriumhoz","timestamp":"2019. november. 01. 21:19","title":"Budafok-Tétény fideszes vezetése is csatlakozik a kilakoltatási moratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.","shortLead":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és...","id":"20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f89671-edc9-4c71-b266-b8e29303b668","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","timestamp":"2019. október. 31. 10:11","title":"Az FBI segítségével Amerikában fogták el egy bűnszervezet magyar vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap már 20 fok is lehet – na, nem mindenhol.","shortLead":"Vasárnap már 20 fok is lehet – na, nem mindenhol.","id":"20191031_idojaras_elso_novemberi_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25450278-46e4-430e-8cf1-e136c8eabf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elso_novemberi_hetvege","timestamp":"2019. október. 31. 17:53","title":"Melegebb lesz az idő az első novemberi hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5840b5a3-c6cb-47fd-998e-bce3063aa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglehetősen érdekes videót tett közzé a Russia Today.","shortLead":"Meglehetősen érdekes videót tett közzé a Russia Today.","id":"20191101_Autos_uldozes_orosz_modra_traktorral_menekult_a_rendorok_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5840b5a3-c6cb-47fd-998e-bce3063aa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dba6a7-cb76-421c-a0b9-521b59f37c67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Autos_uldozes_orosz_modra_traktorral_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. november. 01. 10:58","title":"Autós üldözés orosz módra: traktorral menekült a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan megbetegedtek, majd százan kórházba is kerültek még szeptemberben. A tisztítószerek között viszont gyenge fertőtlenítő hatású szappant találtak, így a kormányhivatal a szappan gyártója ellen indított eljárást.","shortLead":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan...","id":"20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438248a-7482-426c-9443-ed0f22dd93af","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","timestamp":"2019. október. 31. 15:41","title":"A szappan miatt lettek szalmonellásak háromszázan Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben cserélgetni lehetne az alkatrészeket.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben...","id":"20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05f5af-1789-436a-906e-47b87826f323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","timestamp":"2019. október. 31. 18:03","title":"Felkerült két terv az internetre, furcsa telefonokon dolgozik a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]