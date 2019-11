Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","shortLead":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","id":"20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cc6d3d-c62b-4785-bb83-2e88734b67e6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","timestamp":"2019. november. 06. 14:47","title":"A 23 éves Timothée Chalamet-t kifárasztotta a sztárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben három kiberbiztonsági céggel dolgozik majd közösen, hogy megvédje a felhasználókat a csaló alkalmazásoktól.","shortLead":"A Google a jövőben három kiberbiztonsági céggel dolgozik majd közösen, hogy megvédje a felhasználókat a csaló...","id":"20191107_google_play_android_alkalmazas_app_defense_alliance_eset_lookout_security_zimperium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266e989f-88f2-40b2-9c04-0f4be84be9c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_google_play_android_alkalmazas_app_defense_alliance_eset_lookout_security_zimperium","timestamp":"2019. november. 07. 11:03","title":"Androidos? Fontos döntést hozott a Google, biztonságosabbak lehetnek az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db152b3e-4988-4f0c-85f5-beace99dcfa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly anyagi kárt okozó sofőrt a térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják beazonosítani.","shortLead":"A komoly anyagi kárt okozó sofőrt a térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják beazonosítani.","id":"20191106_a_nap_fotoi_par_napos_korforgalmat_tett_tonkre_egy_teherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db152b3e-4988-4f0c-85f5-beace99dcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba08b4c-9234-4786-a529-a92122a9d5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_a_nap_fotoi_par_napos_korforgalmat_tett_tonkre_egy_teherauto","timestamp":"2019. november. 06. 06:41","title":"A nap fotói: pár napos körforgalmat tett tönkre egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajoroknál játszó Lewandowski a 17. meccsén a 21. gólját szerezte.","shortLead":"A bajoroknál játszó Lewandowski a 17. meccsén a 21. gólját szerezte.","id":"20191106_BL_A_Bayern_Munchen_es_a_Juventus_mar_ott_van_a_16_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cdf9bd-3db3-4b01-9b64-c68ae2978534","keywords":null,"link":"/sport/20191106_BL_A_Bayern_Munchen_es_a_Juventus_mar_ott_van_a_16_kozott","timestamp":"2019. november. 06. 21:35","title":"BL: A Bayern München és a Juventus már ott van a 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív együttműködésre számít Orbánnal.","shortLead":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív...","id":"20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11206-7b84-46e4-8f8f-2e114f473e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","timestamp":"2019. november. 06. 08:49","title":"Megérkezett Karácsony Orbánhoz, elvitte neki a programját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","shortLead":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","id":"20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9307a3e8-e9d8-47e6-98cd-df7bc81b6e19","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 12:26","title":"Hatalmas ókori fellegvárat tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa57d6c-4cdf-4323-bf1d-8c402eaaf999","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januárban kezdődhet a vádlottak kihallgatása, de a Magyar Nemzet azt állítja, a legfőbb vádpontokban már meg is volt a beismerés.","shortLead":"Januárban kezdődhet a vádlottak kihallgatása, de a Magyar Nemzet azt állítja, a legfőbb vádpontokban már meg is volt...","id":"20191106_Magyar_Nemzet_Vizoviczki_Laszlo_beismerte_a_vadakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa57d6c-4cdf-4323-bf1d-8c402eaaf999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838c678c-20a4-48be-8c30-f1fe867fda85","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Magyar_Nemzet_Vizoviczki_Laszlo_beismerte_a_vadakat","timestamp":"2019. november. 06. 06:12","title":"Magyar Nemzet: Vizoviczki László beismerte a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csütörtökre és péntekre jelentett be sztrájkot a német légiutas-kísérők független szakszervezete.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre jelentett be sztrájkot a német légiutas-kísérők független szakszervezete.","id":"20191106_lufthansa_legiutas_kisero_sztrajk_jarattorles_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055d150-8b75-4d27-9c2e-4e650f6f1725","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_lufthansa_legiutas_kisero_sztrajk_jarattorles_budapest","timestamp":"2019. november. 06. 16:35","title":"1300 járatot törölt a Lufthansa, budapestieket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]