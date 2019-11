Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben három kiberbiztonsági céggel dolgozik majd közösen, hogy megvédje a felhasználókat a csaló alkalmazásoktól.","shortLead":"A Google a jövőben három kiberbiztonsági céggel dolgozik majd közösen, hogy megvédje a felhasználókat a csaló...","id":"20191107_google_play_android_alkalmazas_app_defense_alliance_eset_lookout_security_zimperium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266e989f-88f2-40b2-9c04-0f4be84be9c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_google_play_android_alkalmazas_app_defense_alliance_eset_lookout_security_zimperium","timestamp":"2019. november. 07. 11:03","title":"Androidos? Fontos döntést hozott a Google, biztonságosabbak lehetnek az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként megválasztott, majd függetlenné avanzsált polgármester szerdai lemondása miatt még érdekesebbnek ígérkezik, mint ahogy várható volt. Vajon hogy csinálja végig az ünnepi ceremóniát a törölközőt végül csak bedobó városvezető? Tudósítóink a helyszínen lesznek, kövesse velünk az eseményeket! ","shortLead":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként...","id":"20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db95977-d68e-44c0-809d-988420c0f5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 12:15","title":"Összeül a győri közgyűlés, Borkai beharangozott lemondása mindent átírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","shortLead":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","id":"20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcc9e75-067f-4d1d-ae70-e5f08dffd0a3","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. november. 07. 12:47","title":"Bezöldül a Katona József Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 0,8 százalékkal több lakást adtak át idén az első három negyedévben, de nagyok az eltérések az ország különböző részei között.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 0,8 százalékkal több lakást adtak át idén az első három negyedévben, de nagyok az eltérések...","id":"20191106_Budapesten_nagyot_nott_videken_jocskan_visszaesett_a_lakasepitesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb870ee-3a9a-4df1-b319-664f9c3e8653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Budapesten_nagyot_nott_videken_jocskan_visszaesett_a_lakasepitesek_szama","timestamp":"2019. november. 06. 09:17","title":"Budapesten nagyot nőtt, vidéken jócskán visszaesett a lakásépítések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra voltak kíváncsiak, lehet-e befolyásolni az éjszakai, álomban történő problémamegoldást. Ennek létét nem csupán az évezredes tapasztalatok, hanem az utóbbi évek vizsgálatai is alátámasztották.","shortLead":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra...","id":"201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55563038-8d67-4f56-9e12-07c1e256ff6e","keywords":null,"link":"/360/201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","timestamp":"2019. november. 07. 14:00","title":"Egy kísérlet bebizonyította, hogy érdemes aludni egyet a megoldhatatlannak látszó problémákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt elmarasztaló döntését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt...","id":"20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef09e0be-8561-4fd6-a3d6-b5b83abc4ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 06. 11:12","title":"Az Ab szerint törvényesen kampányolt a szekszárdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","shortLead":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","id":"20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb043ba8-84f3-49cb-b315-30070489520c","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","timestamp":"2019. november. 06. 21:05","title":"Leépítéstől tart az Elmű-ÉMÁSZ üzemi tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]