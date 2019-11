Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett elégedniük az 1 ponttal.","shortLead":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett...","id":"20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827148c8-57d3-483f-9e34-ceb2127b5be6","keywords":null,"link":"/sport/20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","timestamp":"2019. november. 07. 21:00","title":"Ferencváros-CSZKA Moszkva 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mondható pesszimistának a dél-koreai óriás: úgy gondolja, hogy összehajtható telefonját már jövőre sok millióan fogják használni.","shortLead":"Nem mondható pesszimistának a dél-koreai óriás: úgy gondolja, hogy összehajtható telefonját már jövőre sok millióan...","id":"20191108_samsung_osszehajthato_telefon_eladasok_2020_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b4643-7062-4eeb-ba80-f90ecca2db9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_osszehajthato_telefon_eladasok_2020_terv","timestamp":"2019. november. 08. 13:03","title":"Mer nagyot álmodni a Samsung: azt akarja, hogy jövőre ön is összehajtható telefont vegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oszlopot csak a vezetékek tartották, amikor a tűzoltók a helyszínre értek.","shortLead":"Az oszlopot csak a vezetékek tartották, amikor a tűzoltók a helyszínre értek.","id":"20191108_Berongyolt_egy_haz_kertjebe_egy_auto_Szolnokon_kozben_kidontott_egy_villanyoszlopot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914417ff-d7e4-416b-8447-b74ddf33e5da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Berongyolt_egy_haz_kertjebe_egy_auto_Szolnokon_kozben_kidontott_egy_villanyoszlopot_is","timestamp":"2019. november. 08. 20:24","title":"Behajtott egy ház kertjébe egy autó Szolnokon, közben kidöntött egy villanyoszlopot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget is kínálnak nekik. A másik oldalról nézve: íme még egy dolog, amiért fizetni lehet az oldalon.","shortLead":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget...","id":"20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e7634-95c2-4276-8ada-712ee62a5e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","timestamp":"2019. november. 08. 11:03","title":"Újabb dologért fizethetünk a YouTube-on, de pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261a61f-132a-4845-a8e8-8e755b558b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","timestamp":"2019. november. 07. 18:14","title":"Tömegkarambol történt Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában.","shortLead":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz...","id":"20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cab0ff-0aa9-4b28-9c8d-e934ed93fa67","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","timestamp":"2019. november. 07. 17:55","title":"Megkéseltek két Celtic-szurkolót Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59482148-7edd-456b-8d71-ba698c80eb45","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szunyogh Szabolcs Zsidó nők című kötete húsz nagyobb témakört egy-egy jól kiválasztott főhősnőn keresztül mutat be.","shortLead":"Szunyogh Szabolcs Zsidó nők című kötete húsz nagyobb témakört egy-egy jól kiválasztott főhősnőn keresztül mutat be.","id":"201945_konyv__peldatar_szunyogh_szabolcs_zsido_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59482148-7edd-456b-8d71-ba698c80eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4324f7-f4fc-4f43-a7e6-811f0e277472","keywords":null,"link":"/360/201945_konyv__peldatar_szunyogh_szabolcs_zsido_nok","timestamp":"2019. november. 08. 14:01","title":"Egy könyv, amelynek nőportréi sok meglepetést tartogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett világszerte ismert a mosolyával.","shortLead":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett...","id":"20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5f5c87-79d6-42eb-bc6f-a264391b8ecd","keywords":null,"link":"/elet/20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","timestamp":"2019. november. 08. 17:18","title":"Hide the Pain Haroldot testőrök védték Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]