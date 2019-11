Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ómolnár Miklóst és Gábor Lászlót tanúként hallgatják meg. A két kormányközeli lapban korábban azt írták a Momentum EP-képviselőjéről, hogy szexuálisan zaklatott egy nőt.","shortLead":"Ómolnár Miklóst és Gábor Lászlót tanúként hallgatják meg. A két kormányközeli lapban korábban azt írták a Momentum...","id":"20191109_Kihallgatjak_a_Ripost_es_az_Origo_foszerkesztojet_a_Donath_Annat_lejarato_cikkek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372a6e94-db79-4bf7-bc18-235a43eebe8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Kihallgatjak_a_Ripost_es_az_Origo_foszerkesztojet_a_Donath_Annat_lejarato_cikkek_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 12:17","title":"Kihallgatják a Ripost és az Origo főszerkesztőjét a Donáth Annát lejárató cikkek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zacher Gábor szerint a mobilfüggőség kezelhető, és ehhez adott is néhány tippet.","shortLead":"Zacher Gábor szerint a mobilfüggőség kezelhető, és ehhez adott is néhány tippet.","id":"20191110_zacher_gabor_podcast_orultech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047e063f-c77d-441e-8f4a-8a3ffceed7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_zacher_gabor_podcast_orultech","timestamp":"2019. november. 10. 21:33","title":"Podcast: \"Mennyire álságosak vagyunk\" – Zacher Gábor a sorozatfüggőségről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát, egy fiatal nőt. Tagadni nehéz lett volna: a professzort részegen, egy folyóban állva találták meg, amint éppen próbált megszabadulni a feldarabolt holttesttől.","shortLead":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát...","id":"20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ae7a4-f791-40ef-986e-acf8b681e8ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","timestamp":"2019. november. 10. 10:25","title":"Részegen, egy folyóban, két női kar társaságában találták meg az orosz történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz településen ismétlik lesz megismételt önkormányzati választás vasárnap választási bizottsági vagy bírósági döntés alapján, egyebek mellett pénzfelajánlások, szabálytalan lakcímlétesítések, valamint a mozgóurnás szavazás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"Tíz településen ismétlik lesz megismételt önkormányzati választás vasárnap választási bizottsági vagy bírósági döntés...","id":"20191109_Onkormanyzati_valasztas_tiz_helyen_vasarnap_ujra_voksolnak_poziciokat_bukhat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aca43bc-ea44-49c1-be7c-4b10cc224fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Onkormanyzati_valasztas_tiz_helyen_vasarnap_ujra_voksolnak_poziciokat_bukhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. november. 09. 08:12","title":"Önkormányzati választás: tíz helyen vasárnap újra voksolnak, pozíciókat bukhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","shortLead":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","id":"20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f08f115-d407-458e-b396-fbd3f8ccf465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","timestamp":"2019. november. 09. 16:25","title":"A Joker minden idők legnyereségesebb képregényfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]