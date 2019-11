Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből svájci kutatók. Már azon is dolgoznak, hogy a használt ruhákból új ruhák születhessenek.

Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből svájci kutatók. Már azon is dolgoznak, hogy a használt ruhákból új ruhák születhessenek.

2019. november. 09. 12:03 - Végre tényleg lesz értelme visszaküldeni a használt ruhát a gyárba

A kormányzó szocialisták nyertek ismét, de feljött a konzervatív Néppárt Spanyolországban, ami patthelyzetet eredményezett. Megerősödött a bevándorlásellenes szélsőjobb is, amely erő ellenében baloldali összefogást sürget a baloldal.

\r

A kormányzó szocialisták nyertek ismét, de feljött a konzervatív Néppárt Spanyolországban, ami patthelyzetet eredményezett. Megerősödött a bevándorlásellenes szélsőjobb is, amely erő ellenében baloldali összefogást sürget a baloldal.

2019. november. 11. 05:44 - Patthelyzet Spanyolországban, miután megerősödött a választáson a jobboldal

A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.

2019. november. 09. 09:53 - Kártérítést kapott Galambos Lajos az „emberhez méltatlan börtönkörülmények" miatt

Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.

2019. november. 09. 19:33 - Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan semmiféle új információt nem hozott nyilvánosságra, mivel a dokumentummal kapcsolatosan nem született döntés" – írta a Magyar Nemzet minisztériumi forrásokra hivatkozva.

2019. november. 10. 12:27 - Nem született döntés a nulladik osztályról – állítja a minisztérium

Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat dohányoznak, és elhíznak. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az OECD friss egészségügyi jelentéséből vontuk le a tanulságokat.

2019. november. 09. 16:30 - Amit a rendszer nem tesz tönkre az egészségünkben, azt leromboljuk saját magunk

Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.

2019. november. 10. 14:00 - Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát

Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb hitelkeretet, mint felesége, hogy az asszony hitelbesorolása sokkal jobb volt, mint az övé.

2019. november. 10. 14:34 - Szexizmussal vádolják az egyik amerikai nagybank adósbesorolási algoritmusát