A rendőrség azt követően nyilatkozott, hogy a hétfői zavargások után – melynek során egy rendőr hasba lőtt egy demokráciát követelő tüntetőt, míg a demonstrálók felgyújtottak egy Kína-párti hongkongi ellentüntetőt – kedden is folytatódtak az erőszakos tüntetések. Helyi források szerint a tüntetők téglákkal és egyéb tárgyakkal dobálják a rendőröket, akik könnygázzal és gumibotokkal válaszolnak. Miközben az erőszakos tüntetők rongálnak, több ezer békés tüntető is felvonult a belvárosban. A zavargások miatt több iskola bezárt és a forgalom is szünetel több városrészben.

Számtalan példa van arra, hogy a zavargások résztvevői véletlenszerűen és ok nélkül alkalmaznak erőszakot ártatlan emberek ellen. A hongkongi jogállam az összeomlás szélére került, mert az álarcos elkövetők fokozzák az erőszakot, és abban bíznak, hogy megússzák az általuk elkövetett bűncselekményeket – idézte a BBC a hongkongi rendőrség egyik szóvivőjét.

A rendőrségi illetékes egyben megvédte azt az egyenruhást, aki hétfőn éles lőszerrel nyitott tüzet a tüntetőkre. „Nem csak egy ember fenyegette a rendőrt, egy több főből álló csoport próbálta meg elvenni a rendőr szolgálati fegyverét” – közölte a szóvivő, aki szerit ebben a helyzetben a megtámadott egyenruhás azt tette, amit a maga és a környezetében lévő védelme érdekében tennie kellett.

Az egykori brit gyarmaton azért tört ki közel fél éve a tiltakozási hullám, mert a törvényhozás egy olyan törvényt készült elfogadni, amely szerint ki lehet adni Kínának is a Hongkongban lefogott személyeket. A demokráciapárti erők attól tartottak, az új szabály alkalmas lehet arra, hogy Peking kérje a politikai okok miatt üldözött személyek kiadását is. Bár a tervezetet már visszavonták, a tiltakozás heve nem csökken, s a tüntetők már a hongkongi Kína-párti vezetők távozását is követelik.