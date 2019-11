Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261a61f-132a-4845-a8e8-8e755b558b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","timestamp":"2019. november. 07. 18:14","title":"Tömegkarambol történt Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191107_borus_ido_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ae8c98-5747-4ac9-b5d5-bfda39a78da7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_borus_ido_csutortok","timestamp":"2019. november. 07. 05:14","title":"Borongós időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","shortLead":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","id":"20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f727b7a-78f7-49eb-a54d-5aefc3e67697","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 08. 10:06","title":"Várhelyi kemény percekre számíthat, ha nem határolódik el Orbántól – mondja egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt eddig, a csomag megvalósítása 22 százalékon áll.","shortLead":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt...","id":"20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae839e9-60e7-4a6b-bb51-eedd7daec0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","timestamp":"2019. november. 06. 16:05","title":"Megmérte az MNB, hogy a Fidesz mennyire valósítja meg a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hová költözne az Országos Széchényi Könyvtár? Létrejöhet-e egyfajta kulturális kombinát?","shortLead":"Hová költözne az Országos Széchényi Könyvtár? Létrejöhet-e egyfajta kulturális kombinát?","id":"20191107_Kulturalis_beruhazasok_NER_OSZK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3113f-0f6f-4e5f-b19a-0c995fb214bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Kulturalis_beruhazasok_NER_OSZK","timestamp":"2019. november. 07. 16:55","title":"Telik-e még pénzből és energiából a NER további kulturális beruházási terveire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A környékbeli üzemek járnak jól.","shortLead":"A környékbeli üzemek járnak jól.","id":"20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7afc644-ed12-4203-af7f-6deef1be1341","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","timestamp":"2019. november. 07. 11:34","title":"Milliárdokat fizet a kormány, hogy jövőre is legyen hol dolgozniuk az Electrolux kirúgott munkásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a dolgozók napi negyedórával többet sétálnának, az akár évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal) is többet hozhatna a világ gazdaságának egy új elemzés szerint.","shortLead":"Ha a dolgozók napi negyedórával többet sétálnának, az akár évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal...","id":"20191108_tobb_seta_egeszseges_eletmod_vilaggazdasag_fellenditese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405e7b73-23fb-4189-a37b-94021e2d92c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_tobb_seta_egeszseges_eletmod_vilaggazdasag_fellenditese","timestamp":"2019. november. 08. 07:33","title":"Tudósok állítják: ha minden dolgozó napi 15 perccel többet sétálna, berobbanna a világgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]