[{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876c38f8-7eea-4108-bd80-3985f99cd68e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évvel élt tovább a vártnál Tyimur, a távol-keleti kecske: az eredetileg tigris-tápláléknak szánt kérődző a napokban egy távol-keleti vadasparkban múlt ki. ","shortLead":"Négy évvel élt tovább a vártnál Tyimur, a távol-keleti kecske: az eredetileg tigris-tápláléknak szánt kérődző...","id":"20191110_Elpusztult_Tyimur_a_tigrisek_kecske_baratja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=876c38f8-7eea-4108-bd80-3985f99cd68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a605125-d6a0-4b68-bd06-7d701441949c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Elpusztult_Tyimur_a_tigrisek_kecske_baratja","timestamp":"2019. november. 10. 15:47","title":"Elpusztult Tyimur, a tigrisek kecske barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás és a kormányfő lemondása kényesen érinti a Hezbollah mozgalmat.","shortLead":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás...","id":"201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b828e4-456e-4c6a-bdf1-8ebf83474c00","keywords":null,"link":"/360/201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","timestamp":"2019. november. 10. 12:00","title":"A WhatsApp megadóztatásának ötlete hozhat rendszerváltást Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli a szervezet ideiglenes regionális igazgatója.","shortLead":"A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli...","id":"20191111_who_tanc_enekles_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf460a2-9f96-44f6-a318-6635917e6c58","keywords":null,"link":"/elet/20191111_who_tanc_enekles_betegseg","timestamp":"2019. november. 11. 21:21","title":"WHO: A tánc és az éneklés javíthatja az emlékezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából. Hogy néz ki a gyerekek szemével Molenbeek, az a brüsszeli negyed, amelyet ma csak a terroristák fészkeként, európai no-go zónaként ismerünk? Mit kezd az emberiség a 400 méter mélyen a föld alatt raktározott nukleáris hulladékkal, és mi történt egy Kádár-kori elmegyógyintézet falai között? Nehéz témák, amelyeket fogyasztható formában dolgoztak fel dokumentumfilmes rendezők. Jó csemegézést kívánunk. ","shortLead":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából...","id":"20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4eed3-36ef-4fbc-9f49-1f827dc029bf","keywords":null,"link":"/elet/20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","timestamp":"2019. november. 10. 20:00","title":"Bűn-e, ha arrébb tesz az ember egy hegyet és kibelezi a Földet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb77354-1b1a-4669-8214-4a8afe2fc23c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sorozatot az összetett negyedik helyén végzett brit kettős, Chris Ingram és Ross Whittock nyerte.

","shortLead":"A sorozatot az összetett negyedik helyén végzett brit kettős, Chris Ingram és Ross Whittock nyerte.

","id":"20191110_turan_frigyes_bagameri_laszlo_rali_eb_erc_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb77354-1b1a-4669-8214-4a8afe2fc23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68e5de-5d39-4bbe-82b5-b9185f406df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_turan_frigyes_bagameri_laszlo_rali_eb_erc_nyiregyhaza","timestamp":"2019. november. 10. 17:22","title":"Turánék győztek a magyar rali-Eb-futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","shortLead":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","id":"20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eda0e64-2e29-43d4-b608-432f697bce77","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","timestamp":"2019. november. 11. 10:19","title":"Nem tetszett a kígyónak a klipforgatás: belemart a rapper kezébe (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]