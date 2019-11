Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53fb2ed6-1a6a-4d90-a357-63f6e3e4cd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook továbbra sem tett le arról, hogy elejét vegye az egyre nagyobbra növő rivális, a TikTok növekedésének. Ezúttal az Instagramban tesztelnek egy tiktokos ihletésű új funkciót.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook továbbra sem tett le arról, hogy elejét vegye az egyre nagyobbra növő rivális, a TikTok...","id":"20191112_instagram_tiktok_scenes_videoszerkesztes_instagramban_remix_ar_effektek_hatterzene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53fb2ed6-1a6a-4d90-a357-63f6e3e4cd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fe4e5-5036-4d0d-a448-9bdbfec59163","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_instagram_tiktok_scenes_videoszerkesztes_instagramban_remix_ar_effektek_hatterzene","timestamp":"2019. november. 12. 13:03","title":"Lemásolta a TikTok legjobb funkcióit az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","shortLead":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","id":"20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a132813-7266-4e46-b481-cde469e5f720","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","timestamp":"2019. november. 11. 11:58","title":"Nem fizetett Juhász Péternek a Pesti Srácok, végrehajtást kér a volt politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második EU-biztosjelöltjét, Várhelyi Olivért. A csütörtöki meghallgatás annál keményebbnek ígérkezik. Persze az igazi feladat akkor jön, ha a diplomata megkapja a bővítési portfóliót: a folyamatnak komoly ellendrukkerei vannak az unióban.","shortLead":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második...","id":"20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d780ec80-8475-47e1-8775-a3a4ef0e30e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Két tűz közé kerülhet Várhelyi Olivér, ha EU-biztos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga szürrealista festő Le seize septembre (Szeptember 16.) című festménye hétfő este New Yorkban az őszi műkincsárverések szezonnyitó aukcióján.","shortLead":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga...","id":"20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8eedb1f-ec9a-47a1-8f91-a21da9ec8a00","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","timestamp":"2019. november. 12. 21:33","title":"Majd 20 millió dollárért kelt el egy Magritte-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A készpénzhasználat visszaszorítását, a tranzakciós illeték eltörlését, az elektronikusan elérhető szolgáltatások körének kibővítését javasolja a Bankszövetség.","shortLead":"A készpénzhasználat visszaszorítását, a tranzakciós illeték eltörlését, az elektronikusan elérhető szolgáltatások...","id":"20191111_A_bankok_fontos_javaslatot_tettek_a_csaladvedelmi_hitelekkel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99a9ed0-958e-4b01-bcb6-7076e970959b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_A_bankok_fontos_javaslatot_tettek_a_csaladvedelmi_hitelekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 11. 12:28","title":"A bankok új javaslatot tettek a „családvédelmi” hitelekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol a telefon hátlapi kamerája.","shortLead":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol...","id":"20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096485b-2b1d-4d08-8f1a-c806f17ef817","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 12. 14:33","title":"iPhone-t használ? Vigyázzon, bekapcsolhat a kamera, ha a Facebookot használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]