[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tartalékos katona volt. ","shortLead":"A férfi tartalékos katona volt. ","id":"20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0b74c0-ae7c-4990-8010-1a523171bf13","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","timestamp":"2019. november. 13. 17:28","title":"Kirúgták a honvédségtől a férfit, aki felismerhetetlenné verte barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","shortLead":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","id":"20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dbbbc4-8ba1-4480-822e-6454cce53bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","timestamp":"2019. november. 12. 10:57","title":"Közigazgatási bíróságok: a Párbeszéd nem bízik a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313aed35-6b62-4da8-899e-029752df08df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utóbbi időben egyre többen hagyták figyelmen kívül a vontatásra, illetve a járművek terhelésére vonatkozó hazai szabályokat.\r

","shortLead":"Az utóbbi időben egyre többen hagyták figyelmen kívül a vontatásra, illetve a járművek terhelésére vonatkozó hazai...","id":"20191113_Plakatokkal_probalja_megfekezni_a_horrorkaravanokat_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313aed35-6b62-4da8-899e-029752df08df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32492d9e-a957-4326-bc64-4377967e69ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Plakatokkal_probalja_megfekezni_a_horrorkaravanokat_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 13. 14:40","title":"Plakátokkal próbálja megfékezni a horrorkaravánokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta. A fajtamentők csak horrortanyaként emlegetik a helyet.","shortLead":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta...","id":"20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbc354c-ffd7-4fb2-b409-73abd8481d29","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","timestamp":"2019. november. 14. 07:41","title":"Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","shortLead":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","id":"20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f99b3a-d17c-4191-a9cd-eae20dc5985b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","timestamp":"2019. november. 14. 08:59","title":"\"Egyedül fejezem be az utat\" – Vitray Tamás 87 évesen válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","shortLead":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","id":"20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abaa914-7aeb-4879-a91e-7f87755b4f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","timestamp":"2019. november. 12. 15:11","title":"Egy osztrák város is Európa kulturális fővárosa lehet 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","shortLead":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","id":"20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e75138-3f88-4da3-8cb3-ee6df3449b70","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","timestamp":"2019. november. 13. 09:09","title":"Leváltották a Kisalföld főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek.","shortLead":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám...","id":"20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f444b-59ba-4ce3-8ed8-67f4aaa7cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Terrortámadásra készülő iszlamistákat fogtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]