[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett még bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri az embereket, hogy ne önbíráskodjanak.","shortLead":"Orosz Bernadett még bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri az embereket, hogy ne önbíráskodjanak.","id":"20191113_Ha_legkozelebb_talalkozunk_en_biztosan_halott_leszek__megszolalt_a_felismerhetetlensegig_bantalmazott_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b67c7cc-94c3-49e1-b346-ba2616907933","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Ha_legkozelebb_talalkozunk_en_biztosan_halott_leszek__megszolalt_a_felismerhetetlensegig_bantalmazott_no","timestamp":"2019. november. 13. 09:55","title":"„Ha legközelebb találkozunk, én biztosan halott leszek” – megszólalt a felismerhetetlenségig megvert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","shortLead":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","id":"20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6a2c2-62a7-49dd-a251-c8bb48a9505e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","timestamp":"2019. november. 12. 15:45","title":"A Tesco nevében ígérnek csalók tízezres kupont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hétfőn személyesen is egyeztetnek a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői Karácsony Gergellyel a IX. kerületbe tervezett* atlétikai stadionról. 