Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint nem hitelből bővült a gazdaság, hanem exportteljesítményből és beruházásokból.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint nem hitelből bővült a gazdaság, hanem exportteljesítményből és beruházásokból.","id":"20191114_varga_mihaly_penzugyminiszter_minimalber_emeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec8dedf-54bf-4a0e-8188-5adf88c57a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_varga_mihaly_penzugyminiszter_minimalber_emeles","timestamp":"2019. november. 14. 13:47","title":"Varga: A kormány el tudja fogadni a 10 százalékos minimálbér-emelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták.","shortLead":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták.","id":"20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ae45c5-898e-4b60-ae9d-474d9727f3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","timestamp":"2019. november. 14. 18:41","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai iskolában, egy halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79b0e54-b372-471d-87cb-80248d6929b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt massachusettsi kormányzót mérsékelt politikusként tartják számon. ","shortLead":"A volt massachusettsi kormányzót mérsékelt politikusként tartják számon. ","id":"20191114_barack_obama_demokrata_part_elnokjeloltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79b0e54-b372-471d-87cb-80248d6929b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2fdd4a-e860-4be1-9eb9-4c0c4d0416bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_barack_obama_demokrata_part_elnokjeloltseg","timestamp":"2019. november. 14. 18:37","title":"Egy Obamához közel álló afroamerikai politikus is indul a demokrata elnökjelöltségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","shortLead":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","id":"20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757e1a93-fe55-48ea-87b0-469c991bb0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","timestamp":"2019. november. 15. 18:03","title":"A Wikipédia társalapítója megerősítette: le akarják nyomni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílik Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem az alapanyagában is benne van a régi. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.","shortLead":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos...","id":"20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e8d464-7f47-4915-9b15-5ac0ac451369","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","timestamp":"2019. november. 15. 06:30","title":"Minden, amit az új Puskás Arénáról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Uruguay hamar vezetést szerzett, a magyar csapat csak futott az eredmény után.","shortLead":"Uruguay hamar vezetést szerzett, a magyar csapat csak futott az eredmény után.","id":"20191115_Vereseggel_debutalt_a_Puskas_Arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9fedde-db5c-463a-a576-565d15483e4a","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Vereseggel_debutalt_a_Puskas_Arena","timestamp":"2019. november. 15. 21:47","title":"Vereséggel debütált a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","shortLead":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","id":"20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d471a6bb-751d-4d99-af5f-fc1496916cd6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","timestamp":"2019. november. 16. 12:06","title":"Ronaldinho Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","shortLead":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","id":"20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc23192-e60a-4b53-aef4-96cbcbe4fd3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 17:07","title":"Újabb apokalipszis jön Budapesten, most a Puskás Aréna megnyitása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]