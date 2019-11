Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős torlódás alakult ki a Budapestre vezető oldalon. ","shortLead":"Jelentős torlódás alakult ki a Budapestre vezető oldalon. ","id":"20191121_m7_tomegkarambol_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581e189-7e52-4f04-9e12-00c500aa91a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_m7_tomegkarambol_baleset","timestamp":"2019. november. 21. 07:24","title":"Tömegkarambol az M7-es bevezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós szolgáltatását.","shortLead":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós...","id":"20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a2177f-9261-4d81-ba07-4f163977af76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","timestamp":"2019. november. 20. 19:03","title":"Ingyen hallgathat zenét számítógépén és telefonján, csak be kell regisztrálnia az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák az ellenzéki képviselőket. Az ellenzék szerint ez a javaslat megmutatja, mit gondol a Fidesz a demokráciáról.","shortLead":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák...","id":"20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec982ba-e45e-40fb-bdaf-42d04becf0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 11:16","title":"Szétbeszéli az ellenzék a parlamenti vitát, mielőtt szájkosarat tesz rájuk a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk a Fókusz egyik cikkéből.","shortLead":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk...","id":"20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992c69b4-0557-430b-a05e-47c506284c26","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 20. 17:55","title":"Megtaláltuk a kormány egyik legsunyibb csalárdságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28 óra és 54 perc.","shortLead":"28 óra és 54 perc.","id":"20191121_A_szajkosar_elott_az_ellenzek_osszehozta_minden_idok_masodik_leghosszabb_parlamenti_ulesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45450701-fd46-44e0-8f25-3d55da9c3f51","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_szajkosar_elott_az_ellenzek_osszehozta_minden_idok_masodik_leghosszabb_parlamenti_ulesnapjat","timestamp":"2019. november. 21. 15:56","title":"A szájkosár előtt az ellenzék összehozta minden idők második leghosszabb parlamenti ülésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4986fa7a-9c9b-4e04-90a2-091823a86646","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorozatot még nyugodtan meg akarta nézni, így azt kérte, kicsit később érkezzenek.","shortLead":"A sorozatot még nyugodtan meg akarta nézni, így azt kérte, kicsit később érkezzenek.","id":"20191120_Mentot_hivott_egy_idos_no_de_aztan_rajott_hogy_kezdodik_a_Dallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4986fa7a-9c9b-4e04-90a2-091823a86646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854b27fb-df91-4e79-991b-06489aaa1916","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Mentot_hivott_egy_idos_no_de_aztan_rajott_hogy_kezdodik_a_Dallas","timestamp":"2019. november. 20. 10:16","title":"Mentőt hívott egy idős nő, de aztán rájött, hogy kezdődik a Dallas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","shortLead":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","id":"20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252b41-b036-44dc-8a1b-fa6f1aa9ccf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","timestamp":"2019. november. 21. 07:14","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Kengyel polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","id":"20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bb4cd-b7d6-4093-8f7b-81f417626b6b","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","timestamp":"2019. november. 21. 16:50","title":"Száraz, napos, de csípős lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]