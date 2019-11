Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most is előrehozzák a januárban esedékes támogatás kifizetését.","shortLead":"Most is előrehozzák a januárban esedékes támogatás kifizetését.","id":"20191123_csaladi_potlek_december_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b11a571-47b9-4096-970a-4c7beb80e2bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_csaladi_potlek_december_2019","timestamp":"2019. november. 23. 15:44","title":"Decemberben kétszer jön a családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem fogja megbüntetni Budapestet, a fővárosi vezetést és annak lakóit a kormány – véli Dorosz Dávid. A főpolgármester-helyettessel új könyvéről és aktuálpolitikai kérdésekről is beszélgettünk a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Nem fogja megbüntetni Budapestet, a fővárosi vezetést és annak lakóit a kormány – véli Dorosz Dávid...","id":"20191123_Dorosz_David_fopolgarmesterhelyettes_a_Fulkeben_Orban_ert_a_matematikahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6773f2-f001-41bd-8450-1574513936ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Dorosz_David_fopolgarmesterhelyettes_a_Fulkeben_Orban_ert_a_matematikahoz","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Fülkében: Orbán ért a matematikához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","shortLead":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","id":"20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b7d827-5a42-4e97-98b4-248670a22317","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2019. november. 23. 12:25","title":"Unalmában végigkarcolt egy autót a budai Várban, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","id":"20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9316d8cb-a2dd-46fa-8ca8-43a04166fcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","timestamp":"2019. november. 25. 07:59","title":"Ilyen menő stílusa lesz az új Hyundaioknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38cfdd1-2ab0-444e-bf99-6c336cfd7fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem lesz, és túl hidegre sem kell számítani.\r

\r

","shortLead":"Eső nem lesz, és túl hidegre sem kell számítani.\r

\r

","id":"20191123_Idealis_kiranduloido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38cfdd1-2ab0-444e-bf99-6c336cfd7fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48692ed1-5eb0-4ec6-8ac2-ed42ad0ee840","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Idealis_kiranduloido_lesz","timestamp":"2019. november. 23. 08:06","title":"Ideális kirándulóidő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel vizsgálja a tudomány is.","shortLead":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel...","id":"20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3b59e-1610-4304-a560-488d3788f143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","timestamp":"2019. november. 24. 17:52","title":"Sokallják az adókat a kaliforniai kannabiszbiznisz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai mintára a kommunista párt az egyeduralom megtartása mellett piaci reformokba kezdett. A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban Peking pártján áll.","shortLead":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai...","id":"201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540d68f1-929b-4876-a72c-dfba965379ac","keywords":null,"link":"/360/201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Szárnyal a vietnámiak gazdasága, de Trumpnál már kihúzták a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás csak az infláció szintjén kamatozzon.","shortLead":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás...","id":"20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefb9fb3-32ca-4ce4-a037-c90bdf7cb821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","timestamp":"2019. november. 23. 08:47","title":"Több tízezer forint ingyen pénzt hagy veszni sok kisgyerekes szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]