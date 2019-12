Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08db3e44-e8e3-47ca-8c37-b87bea214f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissült az Epic Games Store ingyenes kínálata, ami azt jelenti, ismét egy új programhoz lehet fizetés nélkül hozzájutni. Ezúttal a Rayman Legendsre esett a választás.","shortLead":"Frissült az Epic Games Store ingyenes kínálata, ami azt jelenti, ismét egy új programhoz lehet fizetés nélkül...","id":"20191129_rayman_legends_epic_games_store_ingyenes_jatek_pcre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08db3e44-e8e3-47ca-8c37-b87bea214f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f78b3-2a48-42c4-80cd-048d984476ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_rayman_legends_epic_games_store_ingyenes_jatek_pcre","timestamp":"2019. november. 29. 20:40","title":"6800 forint helyett most ingyen az öné lehet egy kiváló játék, a Rayman Legends","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968b43d-5207-4f1c-80cd-611f92f5fe02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével. Az idén különösen szépre sikerült az orosz főváros díszkivilágítása.","shortLead":"Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével...","id":"20191130_Igy_borul_unnepi_fenybe_Moszkva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b968b43d-5207-4f1c-80cd-611f92f5fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c34401-cb52-4703-91f6-9638f809b82b","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Igy_borul_unnepi_fenybe_Moszkva","timestamp":"2019. november. 30. 15:32","title":"Így borul ünnepi fénybe Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a513f-9f93-4921-ae13-5c6c12fa2c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren vonultak utcára tüntetni szombaton Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök lemondását követelve - jelentette a ynet című helyi hírportál.","shortLead":"Több ezren vonultak utcára tüntetni szombaton Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20191130_Ezrek_koveteltek_Netanjahu_lemondasat_a_telavivi_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a25a513f-9f93-4921-ae13-5c6c12fa2c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd11b38f-b065-4ddd-93f4-2cb3e043d917","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Ezrek_koveteltek_Netanjahu_lemondasat_a_telavivi_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 30. 21:58","title":"Ezrek követelték Netanjahu lemondását a tel-avivi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","id":"20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63e225-9529-4960-9d17-abbaa18fc982","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","timestamp":"2019. november. 30. 15:08","title":"A tiltakozás újabb jele: fekete esernyőt nyitnak az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul a VPN programok segítségével még a letiltott weboldalakat is meg lehet nézni. Az elmúlt évben igencsak népszerűekké váltak az ezzel kapcsolatos alkalmazások.","shortLead":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul...","id":"20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00268fb7-bb0a-4c6d-86cc-44838a1aab8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","timestamp":"2019. november. 30. 08:03","title":"10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány, egyre többen félnek és telepítenek VPN alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madárraj lehetett, de a drónveszély miatt ideges a légvédelem.","shortLead":"Madárraj lehetett, de a drónveszély miatt ideges a légvédelem.","id":"20191129_Radarszellem_miatt_zartak_le_a_Feher_Hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c7ab3-3f61-4993-9ff9-0857c79f9366","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_Radarszellem_miatt_zartak_le_a_Feher_Hazat","timestamp":"2019. november. 29. 12:24","title":"Radarszellem miatt zárták le a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze az is lehet, hogy a beharangozó „csak” egy 5G-s Lenovo-okostelefonra utal.","shortLead":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze...","id":"20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2df1d90-1209-4085-a258-d94cf606cd05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","timestamp":"2019. november. 30. 14:03","title":"Már úton van \"egy igazi ütőkártya\": 5G-s meglepetéssel készül a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","shortLead":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","id":"20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0036d-0705-441d-91cb-12140cb8f365","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","timestamp":"2019. november. 30. 08:09","title":"Még mindig nem találják a hágai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]