"Szűk három évtized alatt több mint fél Celsius-fokkal nőtt a globális átlaghőmérséklet, a szén-dioxid légköri koncentrációja pedig 15 százalékkal emelkedett." "Beszédes számok bizonyítják, milyen rohamosan melegszik a Föld" "Sir Roger Scruton magyar állami kitüntetést kapott." "Orbán kitüntetést vitt a filozófusnak, aki szerinte előre látta az illegális migráció veszélyeit" "Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét." ","shortLead":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. "Összeért a 7200 tonnás acélszerkezetű új komáromi Duna-híd" "Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában." "Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI" "A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele." "András herceg egyre nagyobb bajban van" "Németországban került be a kínálatukba, és elég meggyőző áron kínálják." ","shortLead":"Németországban került be a kínálatukba, és elég meggyőző áron kínálják. "Már a Lidl is árul elektromos rollert" "Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten." "A havazás után a nagy köd miatt adtak ki figyelmeztetést" "Kétszáz felépülőt érinthet a hiány, őket azonban nagyon súlyosan." "Lassan fél éve hiánycikk a heroinfüggők kezelésében nélkülözhetetlen gyógyszer"