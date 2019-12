Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzetközi helyzettel és a forintárfolyammal magyarázzák a várható áremelkedést.","shortLead":"A nemzetközi helyzettel és a forintárfolyammal magyarázzák a várható áremelkedést.","id":"20191203_Tovabb_dragulhat_a_bolti_tej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6b3bd6-d28b-461c-8e59-ab826a43aff4","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_Tovabb_dragulhat_a_bolti_tej","timestamp":"2019. december. 03. 05:22","title":"Tovább drágulhat a bolti tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0602ed83-cadc-42dd-b32f-fb8febd580bb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint sikertörténet az, ahogy az oroszok elfordultak a töménytől. A kép azért nem ennyire rózsás.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint sikertörténet az, ahogy az oroszok elfordultak a töménytől. A kép azért nem...","id":"20191203_Orosz_csoda_csokkeno_alkoholizmus_javulo_eletkilatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0602ed83-cadc-42dd-b32f-fb8febd580bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d121cae-893b-49d7-969a-1877e6c0efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Orosz_csoda_csokkeno_alkoholizmus_javulo_eletkilatasok","timestamp":"2019. december. 03. 06:49","title":"Orosz csoda: csökkenő alkoholizmus, javuló életkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha rendszeresen pihennénk. Ez nincs így – Gyurkó Szilvia gyerekjogász, a Hintalovon Alapítvány alapítója elmondja, mitől óriási hiba a gyerekeket is berendelni a két decemberi munkaszombaton az iskolába.","shortLead":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha...","id":"20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dd7ab8-c6f9-4fb9-a122-82f0ce44e3a0","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","timestamp":"2019. december. 04. 10:29","title":"Nonszensz, hogy a gyerekeket is munkaszombatra kényszeríti a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72fdc6f-3ddc-47b1-b174-a8883bdf1ea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, a mentők szerint egy ekkora dekoráció nem valami szerencsés.","shortLead":"Igaz, a mentők szerint egy ekkora dekoráció nem valami szerencsés.","id":"20191203_karacsony_zuglo_dekoracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72fdc6f-3ddc-47b1-b174-a8883bdf1ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d890cd7b-f834-491d-9a13-65c102898abb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_karacsony_zuglo_dekoracio","timestamp":"2019. december. 03. 17:23","title":"Egy zuglói lépcsőházban már beköszöntött a karácsony – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez több mint a harmada az MNB 81 milliárdnyi NER-es kötvényének.","shortLead":"Ez több mint a harmada az MNB 81 milliárdnyi NER-es kötvényének.","id":"20191202_30_milliard_forintos_kotvenyt_bocsathat_ki_a_TV2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91798513-2985-437e-a0f0-962c006918d3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_30_milliard_forintos_kotvenyt_bocsathat_ki_a_TV2","timestamp":"2019. december. 02. 18:41","title":"30 milliárd forintnyi kötvényt bocsáthat ki a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk koncentrálni. A jelek szerint jól sikerültek a tesztek.","shortLead":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk...","id":"20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1efd-0675-428c-b9d9-cb3c077d1875","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","timestamp":"2019. december. 04. 18:03","title":"Kitalált valamit a Google, hogy ne nyúlkáljunk folyton a telefonunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heti TV zsidó közösségi televízióban volt vendég Kósa Lajos, de az adás nem emiatt maradt emlékezetes.","shortLead":"A Heti TV zsidó közösségi televízióban volt vendég Kósa Lajos, de az adás nem emiatt maradt emlékezetes.","id":"20191203_kosa_lajos_heti_tv_zsidosag_breuer_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f752ada2-efcb-4475-9ff5-e3d5a68b5a82","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_kosa_lajos_heti_tv_zsidosag_breuer_peter","timestamp":"2019. december. 03. 15:20","title":"Kósa Lajos kiborult, majd rájött, hogy élő adásban szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]