[{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","shortLead":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","id":"20191205_Majtenyi_varga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282559b4-ba77-4f4c-8c4e-f75ad4dc5c28","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Majtenyi_varga","timestamp":"2019. december. 05. 18:10","title":"Majtényi László semmiben sem ért egyet Varga Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának a hallgatói is nyilatkozatott tettek közzé, amelyben hangsúlyozzák, hogy a hatalmi visszaélések az elkövetőket minősítik, nem pedig az egyetem egészét.","shortLead":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec31c2-3f1f-4906-86a0-8d19ec1bd59f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 15:13","title":"Megszólalt a szakma a Színművészetit ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","shortLead":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","id":"20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381f92ba-9cbd-45ee-9365-1119ea8ec7ad","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. december. 05. 16:52","title":"A Wizz Air radikális változtatásra szólította fel a légitársaságokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G), amely akárcsak néhány nappal ezelőtt is csak a csúcskategóriás eszközök kiváltsága volt. Zárulhat az olló a prémium és a felsőkategóriás eszközök között.","shortLead":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4a1cc9-e2ca-4e4b-bd32-be7d384cecdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","timestamp":"2019. december. 05. 11:33","title":"Itt a bejelentés, ami biztosíték is: hamarosan jönnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő már nem gondolja úgy, hogy Spanyolországban politikai foglyok lennének. Szájer a héten a második fideszes, aki bocsánatkérésre kényszerült a mondatai miatt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő már nem gondolja úgy, hogy Spanyolországban politikai foglyok lennének. Szájer a héten...","id":"20191205_Bocsanatot_kert_Szajer_Jozsef_a_spanyol_nagykovettol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbabc418-f742-41f0-a396-c58644aafe44","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Bocsanatot_kert_Szajer_Jozsef_a_spanyol_nagykovettol","timestamp":"2019. december. 05. 17:50","title":"Bocsánatot kért Szájer József a spanyol nagykövettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az öregítős alkalmazások, mint a FaceApp nagy veszélyt jelentenek, ezért a hatóság arra biztat, senki ne használja azokat.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az öregítős alkalmazások, mint a FaceApp nagy veszélyt jelentenek, ezért...","id":"20191205_fbi_faceapp_oregitos_alkalmazas_oroszok_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb6b00-4d04-4042-bcb0-d25c75e27b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_fbi_faceapp_oregitos_alkalmazas_oroszok_kemkedes","timestamp":"2019. december. 05. 09:03","title":"Az FBI kéri: ha fent van a telefonján ez az alkalmazás, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","shortLead":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","id":"20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae596960-1fec-4155-8dc0-a13d0dca47c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 16:36","title":"Összeállítják a vádiratot Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]