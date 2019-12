Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","shortLead":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","id":"20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a898db5-9d03-4746-9d0d-a6ac072e5692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","timestamp":"2019. december. 05. 17:56","title":"Kína visszavág a Huaweit támadó Mike Pompeónak: és az NSA rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. ","shortLead":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja...","id":"20191204_senyei_obh_obt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054d7ee-76b3-4e78-85c2-3575219c1bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_senyei_obh_obt","timestamp":"2019. december. 04. 16:48","title":"Elsőre átment a meglepetésember, Handó Tünde utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","id":"20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8456c494-b1e2-4cc6-8ce6-c8c1fc191a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 06. 05:30","title":"Varga Judit: Uniós szintű problémát jelent a Magyarország elleni \"politikai boszorkányüldözés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak, hanem „szerencsésen versenyeztek”. Eszerint Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak igencsak nagy szerencséje volt az elmúlt években. Simicska Lajos ehhez képest szerény eredménnyel zárta NER-karrierjét.","shortLead":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak...","id":"20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce538c-4b48-47db-9970-e5f3a05237fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","timestamp":"2019. december. 06. 06:30","title":" Így tettek zsebre 2071 milliárdot Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez néhány nappal az után történt, hogy Szerbiában nyilvánosságra hozták, hogy egy orosz kém beszervezett egy nyugállományú szerb ezredest.","shortLead":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez...","id":"20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6247ef60-6e22-4a0a-b7b5-de0cea96489f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","timestamp":"2019. december. 04. 18:20","title":"Szinte szerelmet vallott Putyinnak a szerb államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cccad-c586-4377-b3cb-f6af80f68677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán található Viktória-vízesés.","shortLead":"A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán...","id":"20191205_viktoria_vizeses_aszaly_szarazsag_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cccad-c586-4377-b3cb-f6af80f68677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df2d110-ce14-4011-b68e-f7d146120c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_viktoria_vizeses_aszaly_szarazsag_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 05. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet, szinte teljesen eltűnt a Viktória-vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59078ca6-6b5b-4b09-bee0-616901079e1a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A legkisebb hétköznapi bosszúságoktól kezdve a nagy életkrízisekig, a stressz bizony része az életünknek. Ám amikor a stressz mindent elural, az könnyen alááshatja a testi-lelki jólétünket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ismerjünk néhány hatékony stresszűző technikát, ami segít abban, hogy ki tudjunk kapcsolni és le tudjuk csendesíteni az elménket. Különösen a hajtós karácsonyi, év végi időszakban. \r

","shortLead":"A legkisebb hétköznapi bosszúságoktól kezdve a nagy életkrízisekig, a stressz bizony része az életünknek. Ám amikor...","id":"sedacurforte_20191205_stressz_evvege_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59078ca6-6b5b-4b09-bee0-616901079e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d1bfe7-80d3-47a0-ba6e-04ab654df468","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191205_stressz_evvege_tippek","timestamp":"2019. december. 05. 07:30","title":"10 tuti tipp – Így veheti fel a harcot az év végi stressz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"}]