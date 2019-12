Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után kutathatnának.\r

","shortLead":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után...","id":"20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63417918-27a4-4397-9c45-2227628039d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","timestamp":"2019. december. 05. 20:57","title":"Éhes jegesmedvék tucatjai kóborolnak egy orosz város környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. ","shortLead":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja...","id":"20191204_senyei_obh_obt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054d7ee-76b3-4e78-85c2-3575219c1bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_senyei_obh_obt","timestamp":"2019. december. 04. 16:48","title":"Elsőre átment a meglepetésember, Handó Tünde utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59078ca6-6b5b-4b09-bee0-616901079e1a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A legkisebb hétköznapi bosszúságoktól kezdve a nagy életkrízisekig, a stressz bizony része az életünknek. Ám amikor a stressz mindent elural, az könnyen alááshatja a testi-lelki jólétünket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ismerjünk néhány hatékony stresszűző technikát, ami segít abban, hogy ki tudjunk kapcsolni és le tudjuk csendesíteni az elménket. Különösen a hajtós karácsonyi, év végi időszakban. \r

","shortLead":"A legkisebb hétköznapi bosszúságoktól kezdve a nagy életkrízisekig, a stressz bizony része az életünknek. Ám amikor...","id":"sedacurforte_20191205_stressz_evvege_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59078ca6-6b5b-4b09-bee0-616901079e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d1bfe7-80d3-47a0-ba6e-04ab654df468","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191205_stressz_evvege_tippek","timestamp":"2019. december. 05. 07:30","title":"10 tuti tipp – Így veheti fel a harcot az év végi stressz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan a palackok formája is változik kicsit.","shortLead":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan...","id":"20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9c0a64-d23c-439b-8d10-66deaf80b5af","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","timestamp":"2019. december. 05. 11:50","title":"A Coca-Cola Magyarország tovább karcsúsítja a palackjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Menjünk hógolyózni!","shortLead":"Menjünk hógolyózni!","id":"20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aac1f1b-39b3-4f61-9457-1f80905da2a0","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","timestamp":"2019. december. 05. 10:05","title":"Telefonokkal forgatott dögös kisfilmet a John Wick rendezője egy hócsatáról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","shortLead":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","id":"20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a350d4fe-9208-4c12-986e-efb20deb7c88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","timestamp":"2019. december. 05. 19:38","title":"Egy módszer, amely megálljt parancsolna a politikusok hazudozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","shortLead":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","id":"20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62017439-e8f8-44a4-ad5d-0cbc790da94c","keywords":null,"link":"/sport/20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","timestamp":"2019. december. 05. 14:11","title":"Botrány a gyorskorcsolyázóknál: „Egyre kevesebbet sírdogál Lina”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]