[{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a választói akarat érvényesül azzal, hogy a független képviselők nem ülhetnek be egy frakcióba sem, a politikai elemző nem pont így látja. ","shortLead":"A Fidesz szerint a választói akarat érvényesül azzal, hogy a független képviselők nem ülhetnek be egy frakcióba sem...","id":"20191206_Torok_Gabor_A_kormanytobbsegnel_van_a_stukker_es_nem_felnek_hasznalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5b43e6-9ee9-434a-8b70-edbbc4e58d24","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Torok_Gabor_A_kormanytobbsegnel_van_a_stukker_es_nem_felnek_hasznalni","timestamp":"2019. december. 06. 14:48","title":"Török Gábor: A kormánytöbbségnél van a stukker, és nem félnek használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halasztást javasol.","shortLead":"Halasztást javasol.","id":"20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bcae2-bf4d-40e4-a190-b5984ba1372d","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","timestamp":"2019. december. 06. 11:51","title":"Az ombudsman szerint nem feltétlen kellene még 6 évesen iskolába mennie a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Nem most, a románok elleni sorsdöntő vb-meccsen blokkolt le először magyar kézilabdacsapat. Szomorú emlék a 2000-es sydney-i olimpiai és a 2003-as zágrábi világbajnoki döntő utolsó néhány perce, valamint a Veszprém három évvel ezelőtti BL-finálés leolvadása.","shortLead":"Nem most, a románok elleni sorsdöntő vb-meccsen blokkolt le először magyar kézilabdacsapat. Szomorú emlék a 2000-es...","id":"20191206_kezilabda_veresegek_nagy_leblokkolasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aae6c7f-8472-4c70-b512-a45e91799b30","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_veresegek_nagy_leblokkolasok","timestamp":"2019. december. 06. 18:47","title":"Kézilabda-vb: megint jött a dráma, amit mindig lehetetlennek hiszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1472-7b83-46e2-9fb5-5b646fc281ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2 millió forintos áron kínált NDK járgányt jövőre adott esetben akár oldtimer vizsgára is el lehet vinni.","shortLead":"A közel 2 millió forintos áron kínált NDK járgányt jövőre adott esetben akár oldtimer vizsgára is el lehet vinni.","id":"20191208_csaladi_orokseg_Budapesten_felbukkant_egy_szinte_uj_elado_wartburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ae1472-7b83-46e2-9fb5-5b646fc281ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40868edf-d2f9-4921-8a98-ee78a41460d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_csaladi_orokseg_Budapesten_felbukkant_egy_szinte_uj_elado_wartburg","timestamp":"2019. december. 08. 06:41","title":"Családi örökség: Budapesten felbukkant egy szinte új, eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915455b0-b954-4917-bc23-7cd558ce158d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mikuláscsomag várta ugyanis a szabályosan leparkolt autóján.","shortLead":"Mikuláscsomag várta ugyanis a szabályosan leparkolt autóján.","id":"20191206_Fizetett_megis_jol_meglepodott_egy_autos_aki_ma_Kapuvaron_parkolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=915455b0-b954-4917-bc23-7cd558ce158d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6461bf-f366-434f-bf89-5e6094f1d481","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_Fizetett_megis_jol_meglepodott_egy_autos_aki_ma_Kapuvaron_parkolt","timestamp":"2019. december. 06. 14:11","title":"Fizetett, mégis jól meglepődött az autós, aki pénteken Kapuváron parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot a létesítményben készülő típusok egyikéből – közölte a Pécs-Pogányban korábban összeszerelő üzemet és kompozitgyárat építő, magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt.","shortLead":"A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot...","id":"20191207_Szaz_orosz_fejlesztesu_repulogepet_rendeltek_meg_a_pecsi_repulogepgyartol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3757e7-e594-436a-9673-4203d42a1d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Szaz_orosz_fejlesztesu_repulogepet_rendeltek_meg_a_pecsi_repulogepgyartol","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Száz orosz fejlesztésű repülőgépet rendeltek meg a pécsi repülőgépgyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6694a80c-66c5-4bad-93ca-14f91f192f61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az őszi tojásáremelés után nem kell drágulásra számítani, ráadásul hiány sem fenyeget a karácsony előtti dömpingben.","shortLead":"Az őszi tojásáremelés után nem kell drágulásra számítani, ráadásul hiány sem fenyeget a karácsony előtti dömpingben.","id":"20191207_Jo_hirek_karacsony_elott_Nem_dragul_a_tojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6694a80c-66c5-4bad-93ca-14f91f192f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e7200-600f-444d-8ac5-c8f6b798dd2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Jo_hirek_karacsony_elott_Nem_dragul_a_tojas","timestamp":"2019. december. 07. 16:26","title":"Jó hírek karácsony előtt: Nem drágul a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]