[{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye.","shortLead":"A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye.","id":"20191207_gyori_diak_keseles_tanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d311f-70cb-415a-8850-6e0cb82148af","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_gyori_diak_keseles_tanar","timestamp":"2019. december. 07. 13:35","title":"Letartóztatták a tanárát megkéselő győri diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Nem most, a románok elleni sorsdöntő vb-meccsen blokkolt le először magyar kézilabdacsapat. Szomorú emlék a 2000-es sydney-i olimpiai és a 2003-as zágrábi világbajnoki döntő utolsó néhány perce, valamint a Veszprém három évvel ezelőtti BL-finálés leolvadása.","shortLead":"Nem most, a románok elleni sorsdöntő vb-meccsen blokkolt le először magyar kézilabdacsapat. Szomorú emlék a 2000-es...","id":"20191206_kezilabda_veresegek_nagy_leblokkolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aae6c7f-8472-4c70-b512-a45e91799b30","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_veresegek_nagy_leblokkolasok","timestamp":"2019. december. 06. 18:47","title":"Kézilabda-vb: megint jött a dráma, amit mindig lehetetlennek hiszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","shortLead":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","id":"20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af578b5-77c0-4b86-ac95-5921c9e42cde","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","timestamp":"2019. december. 06. 20:52","title":"240 embert vett fel az FKF, hogy tisztítsák a közutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","shortLead":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","id":"20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34682025-4037-49a9-8ac3-4b096f0f773b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","timestamp":"2019. december. 06. 17:42","title":"Eltűnés miatt keresi a rendőrség Bujdosó Krisztofert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960861f-6dbc-4d7e-a741-9765f9ccee1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindössze 10 magyar fért fel a leggazdagabb 300 romániai listájára. A legtehetősebb a Digi tulajdonosa lett.","shortLead":"Mindössze 10 magyar fért fel a leggazdagabb 300 romániai listájára. A legtehetősebb a Digi tulajdonosa lett.","id":"20191206_Itt_a_leggazdagabb_10_erdelyi_magyar_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3960861f-6dbc-4d7e-a741-9765f9ccee1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beefa166-cdfe-4576-8526-48d4944a3d7e","keywords":null,"link":"/kkv/20191206_Itt_a_leggazdagabb_10_erdelyi_magyar_listaja","timestamp":"2019. december. 06. 16:16","title":"Itt a leggazdagabb 10 erdélyi magyar listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt, ami 0,05 fokkal haladja meg az eddigi legmelegebb, 1926-os ősz hőmérsékletét.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt...","id":"20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617a752-4fcb-4bbb-97e5-d8375a6921c2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","timestamp":"2019. december. 06. 15:31","title":"Az idei volt a legmelegebb ősz 1926 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e751d2ad-0cfa-48ea-8825-9f388a690e24","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Együtt ebédelt Einsteinnel és Neumann Jánossal, a Buckingham-palotában ugyanúgy érzi magát, mint bármelyik budapesti bisztróban. Alexander Brody a világ egyik legfontosabb reklámcégének elnöke volt, ma már könyveket ír és szerkeszt. HVG-Portré.","shortLead":"Együtt ebédelt Einsteinnel és Neumann Jánossal, a Buckingham-palotában ugyanúgy érzi magát, mint bármelyik budapesti...","id":"201949_alexander_brody","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e751d2ad-0cfa-48ea-8825-9f388a690e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b65884-a653-4793-a9a7-7fd6180c3eff","keywords":null,"link":"/360/201949_alexander_brody","timestamp":"2019. december. 06. 15:00","title":"Alexander Brody: Megdöbbentett, hogy a Himnuszt kellett énekelni Orbán előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","shortLead":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","id":"20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b46b02-ee31-45cc-a3d9-e1d8b47bddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","timestamp":"2019. december. 06. 15:51","title":"Húsz évet kapott az óvónőt lelövő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]