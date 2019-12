Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","shortLead":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","id":"20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d9108c-528e-4ed6-bf3d-9cbf06d355ea","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2019. december. 08. 08:49","title":"Drámai küzdelemben derült ki, ki jutott az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","id":"20191209_Olcsobb_lesz_az_uzemenyag_szerdatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c4038-2d43-4c55-abe4-16bf25e268b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Olcsobb_lesz_az_uzemenyag_szerdatol","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726c6f38-51a5-46ad-9545-846e71c55f40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 34 halálos áldozata van egy újdelhi piac közelében lévő üzemben vasárnapra virradóra kitört tűznek.\r

","shortLead":"Legalább 34 halálos áldozata van egy újdelhi piac közelében lévő üzemben vasárnapra virradóra kitört tűznek.\r

","id":"20191208_Tomeghalal_egy_indiai_gyartuzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726c6f38-51a5-46ad-9545-846e71c55f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b2a167-76cc-4c8d-bc91-9e82d56209d1","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Tomeghalal_egy_indiai_gyartuzben","timestamp":"2019. december. 08. 06:45","title":"Tömeghalál egy indiai gyártűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1455cf6c-99c9-4e23-a5c5-a7e81afdb3ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már sütőből, hűtőgépből, párnából és akár zokniból is kaphatunk \"smart\" változatot, miért ne létezhetne okosgumi?","shortLead":"Ha már sütőből, hűtőgépből, párnából és akár zokniból is kaphatunk \"smart\" változatot, miért ne létezhetne okosgumi?","id":"20191209_itt_a_pirelli_okosgumija_ami_az_internetre_csatlakozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1455cf6c-99c9-4e23-a5c5-a7e81afdb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0055251-3968-4405-b69c-f5384ad9c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_itt_a_pirelli_okosgumija_ami_az_internetre_csatlakozik","timestamp":"2019. december. 09. 13:21","title":"Itt a Pirelli okosgumija, ami az internetre csatlakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vitatható az IMF módszertana az Államadósság Kezelő Központ elnöke szerint.","shortLead":"Vitatható az IMF módszertana az Államadósság Kezelő Központ elnöke szerint.","id":"20191209_map_allampapir_allamadossag_imf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3828ca-0fbd-4984-92ef-1491f917f12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_map_allampapir_allamadossag_imf","timestamp":"2019. december. 09. 07:36","title":"Hiába vesztünk évi 27 milliárdot az új állampapíron, megmagyarázták, miért marad minden így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","shortLead":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","id":"20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295ba75e-da6e-433d-9bc2-717bbc880f41","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Megszólalt Mihályi Győző, rágalmazásnak tartja a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár. Fürjes Balázs a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, a kormánynak esze ágában sincs kiszállni a BKV finanszírozásából, szerinte a Puskás Arénában nem lett volna értelme atlétika pályának, 2032-re pedig nem pályázunk olimpiára. Nem tagadta: műemlékek ügyében (beleértve a Budai Várat is) beleállnak a vitákba a nemzetközi szervezetekkel. Fürjes Balázzsal még a színházakat érintő változás előtt beszéltünk.","shortLead":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és...","id":"20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b570e2-a56c-4ce4-9ef9-2da2b2170016","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","timestamp":"2019. december. 09. 06:30","title":"Fürjes Balázs: Ne a kinek a micsodája hosszabb játékot játsszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6dd0a-e419-41fe-9783-13aa3aba415c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","timestamp":"2019. december. 09. 06:41","title":"Eladó egy 7 literes motorral szerelt szuperritka bálna Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]