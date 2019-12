Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután Budapesten a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország a Korrupcióellenes Világnap alkalmából tartott konferenciát. Az egyik szekcióban olyan független polgármestereket kérdeztek a friss tapasztalataikról, akik nemrég vették át a hatalmat fideszes elődjeiktől.","shortLead":"Hétfő délután Budapesten a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország a Korrupcióellenes Világnap...","id":"20191209_Baranyi_150_milliot_takaritottak_meg_eddig_kamutevekenysegek_kiszuresevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a3f58-1ad0-4978-8d0a-5d1ad67cfc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Baranyi_150_milliot_takaritottak_meg_eddig_kamutevekenysegek_kiszuresevel","timestamp":"2019. december. 09. 21:16","title":"Baranyi: 150 milliót takarítottunk meg eddig kamutevékenységek kiszűrésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.","shortLead":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén...","id":"20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cdce8-1f6b-4197-9767-75e3ec14f71c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti, a biztonsági rést kihasználó támadások nyomaira is bukkantak. A kiberbiztonsági cég először a Microsoftnak szólt találatáról, a redmondiak pedig elkészítették a hibajavítást – érdemes mielőbb telepíteni.","shortLead":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti...","id":"20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea1854-cdeb-44e8-8868-84ad606f40a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","timestamp":"2019. december. 11. 13:03","title":"Telepítse már most a gépére ezt a Windows-frissítést, komoly rést töm be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is tovább lehet küldeni.","shortLead":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is...","id":"20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c29f181-8056-4320-9c2b-15c29097f303","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","timestamp":"2019. december. 10. 11:33","title":"Végre megoldotta a Google az e-mailezés egyik legnagyobb hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szuperállampapírból már lassan 3000 milliárd forintnyit vettek meg.","shortLead":"A szuperállampapírból már lassan 3000 milliárd forintnyit vettek meg.","id":"20191211_Csutortokon_fizet_eloszor_kamatot_a_szuperallampapir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cfb54f-2152-4511-a161-fae4cdc8a7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Csutortokon_fizet_eloszor_kamatot_a_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 11. 11:08","title":"Csütörtökön fizet először kamatot a szuperállampapír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nálunk csak 2,62 dollár egy nagy tejeskávé, Koppenhágában több mint a duplája. ","shortLead":"Nálunk csak 2,62 dollár egy nagy tejeskávé, Koppenhágában több mint a duplája. ","id":"20191210_budapest_az_egyik_legolcsobb_varos_starbucka_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62049108-7aa6-4df2-9f0a-e5b274b1ca8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_budapest_az_egyik_legolcsobb_varos_starbucka_index","timestamp":"2019. december. 10. 11:41","title":"Starbucks-index: Budapest az egyik legolcsóbb város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.","shortLead":"Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.","id":"20191211_Hatan_meghaltak_egy_lovoldozesben_a_New_Yorkhoz_kozeli_Jersey_Cityben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35224fb2-b4aa-4e95-892a-1bb7710e26c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Hatan_meghaltak_egy_lovoldozesben_a_New_Yorkhoz_kozeli_Jersey_Cityben","timestamp":"2019. december. 11. 05:07","title":"Hatan meghaltak egy lövöldözésben a New Yorkhoz közeli Jersey Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","shortLead":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","id":"20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aedad79-0bf6-4382-a813-bdbec9a9f9a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","timestamp":"2019. december. 11. 05:59","title":"Lassuló gazdasági növekedésre és emelkedő inflációra számít a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]