[{"available":true,"c_guid":"2f550278-0ea0-4276-862c-ebdf42baa464","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Elon Musk sokkoló formatervű pickupja sokkal több egy egyszerű koncepciónál.","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Elon Musk sokkoló formatervű pickupja sokkal több egy egyszerű koncepciónál.","id":"20191209_az_ejszakai_autopalyan_bukkant_fel_a_tesla_cybertruck__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f550278-0ea0-4276-862c-ebdf42baa464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc54779-077d-40d4-94e8-57a3ec137821","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_az_ejszakai_autopalyan_bukkant_fel_a_tesla_cybertruck__video","timestamp":"2019. december. 09. 11:21","title":"Az éjszakai autópályán bukkant fel a Tesla Cybertruck – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd az éjszakát olvasással töltik. Ez a hagyomány a második világháború óta tartja magát. Ennél jobb karácsonyt mi sem tudunk elképzelni, ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, hogy jó társaságban töltsék az ünnepeket.","shortLead":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd...","id":"20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c668d83-e89a-4699-9327-9b33e118908b","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","timestamp":"2019. december. 10. 20:00","title":"Értelmet adunk a karácsonynak – a hvg.hu téli könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cf8dcd-454c-41ee-94c6-6303ff1293f0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Évekkel a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban történt zaklatási botrány után sikerült kialakítani egy olyan védelmi hálót az iskolában, amellyel elviekben megelőzhető, hogy még egyszer bármilyen érzelmi, verbális vagy fizikai erőszak megtörténhessen az intézmény falai között. Vagy ha meg is történik, annak azonnal legyenek következményei. A pannonhalmi gyermekvédelmi programért most kitüntetést kapott a gimnázium igazgatója, Dr. Juhász-Laczik Albin. ","shortLead":"Évekkel a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban történt zaklatási botrány után sikerült kialakítani egy olyan védelmi hálót...","id":"20191209_pannonhalma_oktatas_gyermekvedelem_molesztalas_hintalovon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37cf8dcd-454c-41ee-94c6-6303ff1293f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965c493b-d991-475b-b990-4266a60a08ef","keywords":null,"link":"/elet/20191209_pannonhalma_oktatas_gyermekvedelem_molesztalas_hintalovon","timestamp":"2019. december. 09. 14:30","title":"Az iskola nem lehet az a hely, ahol a gyerekek félnek – Pannonhalmán ezt már tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány helyen már elérhető.","shortLead":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány...","id":"20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b1e67d-8222-4073-90d6-a7a56587f286","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Új funkció bukkant fel a Google Fotókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek, akad, aki gyakorlatilag ingyen visszakapja az ingatlanát. Az eszközkezelő a bedőlt ingatlanhitelesek lakásait vásárolta fel és adta ki bérbe a volt tulajdonosoknak.","shortLead":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek...","id":"20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf9181-2c1e-4181-9d87-2d89dd4e4d82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","timestamp":"2019. december. 10. 13:10","title":"Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leginkább a szeszes italok, dohányáruk, a hús és a lakbér ára nőtt. ","shortLead":"Leginkább a szeszes italok, dohányáruk, a hús és a lakbér ára nőtt. ","id":"20191210_fogyasztoi_arak_november_ksh_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404209d7-0f06-4ec7-999d-441dcc1d9a80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_fogyasztoi_arak_november_ksh_inflacio","timestamp":"2019. december. 10. 09:32","title":"Úgy érzi, gyorsul a drágulás? A KSH adataiból is ez derül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előtte Áder János köztársasági elnök fizetésemelését megszavazta a Ház. Baki történhetett.","shortLead":"Előtte Áder János köztársasági elnök fizetésemelését megszavazta a Ház. Baki történhetett.","id":"20191210_Valamiert_szinte_az_osszes_fideszes_tartozkodott_igy_meg_nem_kapnak_fizetesemelest_a_birak_es_az_ugyeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748bd0ca-46d2-4f8b-a039-af1c90031a30","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Valamiert_szinte_az_osszes_fideszes_tartozkodott_igy_meg_nem_kapnak_fizetesemelest_a_birak_es_az_ugyeszek","timestamp":"2019. december. 10. 14:30","title":"Szinte az összes fideszes tartózkodott, így nem emelik a bírák és az ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]