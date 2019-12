Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama...","id":"20191211_Radar360_atment_a_szinhaztorveny_Johnson_hutohazba_bujt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7835c270-2066-4452-9ef8-626c97b027e7","keywords":null,"link":"/360/20191211_Radar360_atment_a_szinhaztorveny_Johnson_hutohazba_bujt","timestamp":"2019. december. 11. 17:30","title":"Radar360: Greta Thunberg az év embere, Boris Johnson a hűtőházé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b44589a-71d0-4678-bd06-9277c90caba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatszáz négyzetméteren lángol Oroszország egyetlen repülőgéphordozója, a Kuznyecov admirális. Helyszíni jelentések szerint a füst miatt a tűzoltók nem férnek hozzá a tűzfészekhez.","shortLead":"Hatszáz négyzetméteren lángol Oroszország egyetlen repülőgéphordozója, a Kuznyecov admirális. Helyszíni jelentések...","id":"20191212_Tuz_pusztit_Oroszorszag_egyetlen_repulogephordozojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b44589a-71d0-4678-bd06-9277c90caba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1fb1b-b3af-42e7-b39e-c92ebde46c03","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Tuz_pusztit_Oroszorszag_egyetlen_repulogephordozojan","timestamp":"2019. december. 12. 13:36","title":"Tűz pusztít Oroszország egyetlen repülőgéphordozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04727ace-9e6f-4850-8ba7-92b531af4397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a helyi fiatalok veszik a magyar energiaitalt.","shortLead":"Főleg a helyi fiatalok veszik a magyar energiaitalt.","id":"20191211_hell_energy_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04727ace-9e6f-4850-8ba7-92b531af4397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c1970c-80bc-4d9d-aa86-6728f273fce1","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_hell_energy_india","timestamp":"2019. december. 11. 11:21","title":"Nagyon bejött a Hell Energynek az indiai terjeszkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő, aki Judith Sargentinitől vette át a jogállamiság ügyét.","shortLead":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el...","id":"20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1196ebd-a604-4303-ae31-3a7a7a57caad","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","timestamp":"2019. december. 12. 11:26","title":"EP: Veszélyes útra lépett a magyar kormány Kovács Zoltán Twitter-posztjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani, az ugyanis komoly mérgezést okozhat – főként a gyerekeknél.","shortLead":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani...","id":"20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d6c2bb-502d-4c3e-b1d7-a9b7d9f08763","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","timestamp":"2019. december. 11. 20:03","title":"Figyelmeztetnek a tudósok: egyre több embert mérgeznek meg az illóolajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos a vasárnapi Fradi-Puskás Akadémiáról osztotta meg gondolatait.","shortLead":"A felcsúti milliárdos a vasárnapi Fradi-Puskás Akadémiáról osztotta meg gondolatait.","id":"20191210_meszaros_lorinc_ferencvaros_puskas_akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3f7a69-4e35-4c70-9ec0-468fe4307bfe","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_meszaros_lorinc_ferencvaros_puskas_akademia","timestamp":"2019. december. 10. 20:40","title":"Ritka pillanatok: Mészáros Lőrinc focimeccset értékel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos, sokkal hihetőbb is lesz.","shortLead":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos...","id":"20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80993385-acb0-42a5-a8c0-c1a8c81f0911","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 11. 09:03","title":"Felturbózza az élményt a Google, zseniális új alkalmazások jöhetnek Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]