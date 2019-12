Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz, mint a jelenlegi modell.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz...","id":"20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a897116-13bb-48cb-aaf0-cc1d5ea8fa5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","timestamp":"2019. december. 12. 08:33","title":"Speciális kijelzőt kaphat a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pornhub idei összesítése technikai szempontból sem utolsó. Kiderül belőle például az is, hogy az Android- vagy iOS-használók rajonganak jobban a felnőtt filmekért.","shortLead":"A Pornhub idei összesítése technikai szempontból sem utolsó. Kiderül belőle például az is, hogy az Android- vagy...","id":"20191212_porno_pornhub_ios_android_felnott_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7de3d-1f9a-421b-a455-fbb1e4df294e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_porno_pornhub_ios_android_felnott_film","timestamp":"2019. december. 12. 16:03","title":"Több pornót néznek iPhone-ról, mint Androidról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás helyett már felszámolás van az NHB-nál.","shortLead":"Végelszámolás helyett már felszámolás van az NHB-nál.","id":"20191211_Felszamoljak_Matolcsy_unokatestverenek_egykori_bankjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3e13de-99ac-45a4-a6f7-79d7d25bb38b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Felszamoljak_Matolcsy_unokatestverenek_egykori_bankjat","timestamp":"2019. december. 11. 15:37","title":"Felszámolják Matolcsy unokatestvérének egykori bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","id":"20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90506a82-78fb-40e2-9362-fe1667a89a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","timestamp":"2019. december. 11. 16:09","title":"ATM-eket felrobbantó és kifosztó magyar–német bűnbandát kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama...","id":"20191211_Radar360_atment_a_szinhaztorveny_Johnson_hutohazba_bujt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7835c270-2066-4452-9ef8-626c97b027e7","keywords":null,"link":"/360/20191211_Radar360_atment_a_szinhaztorveny_Johnson_hutohazba_bujt","timestamp":"2019. december. 11. 17:30","title":"Radar360: Greta Thunberg az év embere, Boris Johnson a hűtőházé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre számíthatunk jövőre. ","shortLead":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre...","id":"samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638f6c9-65a3-4161-97f8-594929d3aabc","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","timestamp":"2019. december. 13. 07:30","title":"5 fejlesztés, ami megdobogtatja a geekek szívét 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pornhub statisztikái szerint a japán szereplők is nagy érdeklődést váltanak ki a hölgyek körében.","shortLead":"A Pornhub statisztikái szerint a japán szereplők is nagy érdeklődést váltanak ki a hölgyek körében.","id":"20191211_A_nok_leginkabb_egymast_szeretik_nezni_a_vilag_vezeto_pornooldalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b8f370-7545-46f1-9cf3-c117bde87f4c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_A_nok_leginkabb_egymast_szeretik_nezni_a_vilag_vezeto_pornooldalan","timestamp":"2019. december. 11. 17:54","title":"A nők leginkább egymást szeretik nézni a világ vezető pornóoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amennyiben a demokrata többségű képviselőház megszavazza az elnök ellen kedden nyilvánosságra hozott két vádpontot, a tárgyalás lefolytatása első napirendi pont lesz januárban a szenátusban – jelentette be szerdán Mitch McConnell, a felsőház republikánus többségének vezetője.","shortLead":"Amennyiben a demokrata többségű képviselőház megszavazza az elnök ellen kedden nyilvánosságra hozott két vádpontot...","id":"20191211_impeachment_donald_trump_januar_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee5c667-da51-48c2-ac69-a8c3ffa63173","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_impeachment_donald_trump_januar_szenatus","timestamp":"2019. december. 11. 18:54","title":"Januárban indulhat az impeachment Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]